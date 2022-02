Ukraina deltar ikke i Kollen – Røste vil diskutere russisk deltakelse

Det opplyser daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx, til VG.

– Vi synes både sportslig og menneskelig at det er leit at Ukraina ikke kan komme, sier Marx til avisen.

Debatten rundt om russiske utøvere skal gis adgang til å delta i kommende idrettsarrangementer i lys av Ukraina-situasjonen er reist fra flere hold. Danmarks kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen sa fredag til nyhetsbyrået Ritzau at hun ønsker å utelukke Russland fra alle konkurranser.

Kollen-sjef Marx sier det blir opp til Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet å ta stilling til dette.

Da NTB snakket med skipresident Erik Røste fredag, ga han uttrykk for at han forstår at det reises spørsmål rundt om Russland bør få delta i kommende konkurranser.

– Så langt har vårt fokus vært at det ikke skal arrangeres renn i Russland og å ta vare på de ukrainske utøverne som nå er i Norge. Dette er et prinsipielt spørsmål som det er naturlig at diskuteres med både NIF og andre særforbund i Norge, sier han videre.

Verdenscuprennene i nordiske grener i Holmenkollen går fra 4. til 6. mars. Skiskytternes verdenscup går 17.-20. mars.

Denne helgen er det verdenscuprenn i Lahti og så langt ser det ut til at russerne deltar som planlagt.