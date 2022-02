Fra OL-boble til risiko i «åpent Norge»: Skiskytterne frykter smitte

Forberedelsene til lekene må ha vært helt i verdensklasse for skiskytterne, for i Kina ble det medalje på medalje. Troppen ble heller ikke rammet av koronautbrudd i forkant. Selv om flere kanskje slipper skuldrene ned noe etter over tre uker i OL-boblen med det strenge koronaregimet, er ikke sesongen over for de norske gullheltene.

– Personlig er jeg ikke redd for å få det (korona) når OL er over. Det har vært en liten frykt som har ligget der. Fra spesielt august-september og ut. Da har det vært et halvt år der du vet at hvis du får det, minsker det sjansene dine i OL betraktelig, sier Tarjei Bø til NTB.

Han mener skuldrene var høyere på høydesamling i Lavaze og på flyet til Kina enn de er nå.

Men i Norge venter et åpent samfunn. Midtveis i OL forsvant så godt som alle koronatiltakene, og skiskytterne møter ingen «meter», isolasjon eller påbud om munnbind i gamlelandet.

At utøverne holdt seg smittefri før og under OL var det aller viktigste. Men tre konkurranser gjenstår. For noen er det viktigere enn andre å holde seg friske.

– Hadde forventet respekt

Marte Olsbu Røiseland leder verdenscupen sammenlagt med 62 poeng mer enn Dzinara Alimbekava. På 3.-plass er Elvira Öberg med 88 poeng opp til Froland-ekspressen. Røiseland og co. har sju øvelser igjen i verdenscupen.

– Noen er mer motivert enn andre for å holde seg friske. Spesielt Marte er viktig at ikke får korona med tanke på verdenscupen totalt. Vi må prøve å ofre litt til for hverandre nå, en siste krampetrekning, og det tror jeg vi skal klare, sier Johannes Thingnes Bø til NTB.

– Hadde jeg vært i hennes situasjon, hadde jeg forventet respekt fra lagkameratene med å holde seg så frisk man kan. Den trøya skal hun ta. Da må vi alle bidra, legger han til.

Røiseland skal til Lillehammer og fortsette isolasjonen som før OL.

– Nå er det ganske sluppet opp hjemme. Da er det enda farligere for oss. Vi har en uke hjemme før vi reiser ut igjen, og jeg har ikke lyst til å få korona, men stå løpet ut, sier OL-dronningen.

– Utfordre immunforsvaret

Vetle Sjåstad Christiansen har hatt et godt OL og reiser hjem med to medaljer. Han tror det er fort gjort.

– Vi vet det er veldig lett å pådra seg noe sykdom nå. Spesielt med tanke på den bobla vi har vært i de siste par månedene. Jeg tror ikke vi har møtt andre enn de vi sitter med her omtrent, pluss noen til, sier Christiansen.

– Jeg tror det blir mye alenetid i leiligheten den siste uka, men når vi er ferdige med sesongen, blir det ut og utfordre immunforsvaret, sier han.

Slik er avslutningen på verdenscupen i skiskyting:

* 3.–6. mars: Kontiolahti, Finland

* 10.–13. mars: Otepää, Estland

* 17.–20. mars: Holmenkollen, Norge