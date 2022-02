Farvel på den største scenen

Da Therese Johaug ble kalt opp på seierspallen under avslutningsseremonien i det berømmelige Fugleredet, ble hele OL oppsummert like presist som det var pompøst. Nasjonalsangene til Kina og Norge ble spilt, mens den russiske vinner Aleksandr Bolsjunov måtte se OL-flagget gå til topps under sin medaljeseremoni. Den utestengte nasjonen som ikke her helt utestengt.

– Vi ønsker Kina velkommen som et vintersportsland, sa IOC-president Thomas Bach i sin avskjedstale. Tydelig lettet. For Kina fikk det akkurat som de ville. De satte rekord i antall gullmedaljer i et vinter-OL (9) og det kom ikke en eneste negativ ytring om brudd på menneskerettigheter under noen av de 109 seiersseremoniene. Trusselen om sanksjoner virket.

Slik ble dette et OL i spagat for alle som deltok. Det går inn i historien som det mest omstridte under dels ekstreme værforhold. Noen av verdens beste utøvere fikk OL ødelagt av stramme koronaregler som rammet tilfeldig. Vår egen Jarl Magnus Riiber var en av dem.

Likevel ble Norge den suverent beste nasjonen med en oppsiktsvekkende gullfangst. Norsk presse har fått en rekke henvendelser fra internasjonale medier om årsakene. Norge tok medalje i alle idretter de stilte opp i, noe som aldri har skjedd før. Det er måloppnåelse til terningkast 6.

Det ble avsluttet med Therese Johaugs OL-avskjed på det som ironisk nok ble OLs lengste distanse. Hennes tremil i 14 minus i kulingkast ble en eneste lang æresrunde for en OL-karriere som startet med stafettgull i Vancouver for tolv år siden. Beijing blir et veiskille i livet hennes, men vi vet ennå ikke om hun fortsetter å konkurerre eller ikke. Men hun skal i hvert fall gå i Holmenkollen om to uker.

Ved siden av den fysiske kapasiteten har hun levd med den mentale utfordringen å leve med en dopingdom som mange fortsatt klistrer på henne, i faglig uvitenhet om at hun i dommen svart på hvitt er frikjent for juks. Hun ble dømt for uaktsomhet. Nå er hun kronet med hat trick i OL-gull i langrenn, som den første norske kvinne i OL-historien. Uansett hva hun bestemmer seg for, må hennes kunnskap og erfaring føres videre. Det er en av suksessfaktorene bak 16 norske gullmedaljer i disse lekene.

Om fire år vender vinter-OL tilbake til Europa i en forhåpentligvis mer normal verden, og der etablerte vintersportssteder i Italia er vertskap. Mange vil glede seg. Norge har 16 titler å forsvare. Det er bare å begynne og øve.

