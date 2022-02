Deila med pangstart på ny titteljakt

To mål fra Valentin Castellanos før pause senket Santos de Guápiles. Det første satte han inn på straffe etter fem minutter.

Etter hvilen måtte Deila se sitt NYCFC-lag spille med ti mann. Santiago Rodriguez fikk direkte rødt kort da det var snaut en halv omgang igjen. Hjemmelaget greide ikke å utnytte overtallet.

Returkampen spilles i New York onsdag i neste uke. Sammenlagtvinneren går til kvartfinalen i mesterligaen for Concacaf-regionen. Der venter enten MLS-klubben Colorado Rapids eller argentinske Comunicaciones.

Deila tok i desember i fjor New York City hele veien til MLS-tittelen for første gang i klubbens historie. Portland Timbers ble slått på straffer. Telemarkingen har ledet laget i to år.