Tande rett fra frustrerende testkaos til kjempehopp: – Bare gøy å se på

Onsdag var lysluggen fra Kongsberg råsterk da hopperne gjorde sine tre første treningshopp foran konkurransene som nå venter. Det første svevet var dagens lengste i storbakken og målte 139 meter.

Deretter fulgte han opp med to nye meget solide hopp.

– Etter å ha tilbrakt tre uker hjemme alene, har jeg mye energi og kan forhåpentligvis tilføre gruppen noen skrøner og litt godt humør. Det er veldig deilig å være her. Jeg har savnet gutta de siste ukene, sa Tande da han møtte pressen i OL-landsbyen torsdag.

Landslagssjef Alexander Stöckl hadde et håp om at Tande skulle vise form umiddelbart ved ankomst til Kina.

– Det var bare gøy å se på. Jeg så video av hopp han gjorde i Oslo, de han hoppet i Kollen. Håpet var at han skulle gjøre noe lignende her, og når han får til det, er det bare veldig gledelig å se, sa østerrikeren.

Prøvelse

Tande innrømmer gjerne at han aller helst skulle ankommet Beijing langt tidligere. Tiden i isolasjon hjemme var en prøvelse.

– Det har selvfølgelig vært litt frustrerende, litt behagelig, litt avslappende, litt kjedelig. En blanding av mye rart. Jeg slet litt med å få sove i starten da det var mye testing og stress rundt å rekke første mulige fly, sa Kongsberg-gutten.

Etter hvert ble det klart at han ikke ville kunne være med Olympiatoppens to charterfly. Da ble fokuset å nå de siste rennene under vinterlekene.

– Det å rekke storbakken er helt fantastisk. Turen bort hit kunne ikke vært bedre, så jeg koser meg, sa medaljehåpet.

Kvalifisering fredag

Den gode starten i storbakken gir håp om at karrierens første individuelle OL-medalje kan være under oppseiling.

– Det var lekkert. Jeg følte jeg hadde hoppet greit hjemme, hadde tre veldig fine økter. To i Holmenkollen og én i Vikersund. Jeg håpet å kunne gjøre noe av det samme her, sa Tande torsdag.

– Det viktigste for meg er at jeg fikk trygghet til å kunne gjøre gode førstehopp i bakken. Det var deilig å komme i gang sånn. Håper jeg kan få til flere sånne hopp, fortsatte han.

Lagkameratene gleder seg også over å ha Tande på plass.

– Det er veldig deilig å vite at vi kan stille fullt lag. Godt å se at Daniel kommer inn og viser at han har brukt den langdryge perioden hjemme på beste mulig vis, sa Robert Johansson.

Kvalifiseringen til OL-rennet i storbakken i Zhangjiakou går av stabelen fredag. Dagen etter er det individuell konkurranse, før hopperne avslutter sitt OL med lagkonkurranse 14. februar.

