Dette er trikset som sikret pioneren Ruud OL-gull

I sitt første «run» klinket bæringen til med et hopp som ga ham 95,75 poeng. I svevet spinner Ruud fem og en halv gang rundt – 1980 grader – før han lander.

Trikset er en «switch triple cork 1980».

– Jeg kommer baklengs inn på hoppet, spinner fem og en halv gang rundt meg selv mens jeg går ut av min egen akse tre ganger – med kryssede ski, forklarer Ruud til NTB.

Man kan bli svimmel av å lese det, men Ruud selv var stødig som en påle og vant gull i sin OL-debut.

Han var den første i verden til å gjøre trikset, og det var bare tredje gang han prøvde seg på det. Første gang var for bare få dager siden på trening.

– Det er trikset jeg har snakket om. Jeg hadde to på lager og fikk ikke gjort det andre ekstra jeg hadde. Det jeg gjorde, holdt, sier friskikjøreren.

– En inspirasjon

[ Et navn for skihistorien ]

Mye av jobben, i tillegg til å øve på trening, er å visualisere.

– Det har jeg gjort i ett år, røper han.

Det andre trikset, som ga 92 poeng, var en «Double cork bio 1800». Det er det heller ingen andre som gjør etter ham. I Big Air er det to hopp av tre som blir tellende, og de to må rotere i hver sin retning.

21-åringen, som har to gull i Big Air i X-Games, liker å gå foran.

– Jeg ser på det som kult å være en inspirasjon for dem som kommer bak. Det er kult å være den første til å gjøre et triks. Det har jeg vært ofte, sier Ruud.

Og det kommer mer, skal vi tro den ferske gullvinneren.

– En konkurranse som dette gjør at man begynner å tenke. Jeg sa før OL at jeg ikke er bekymret for 2022, men for 2026. Jeg har en jobb å gjøre for å prøve å være i 2027 med tanke på hvilke triks jeg skal ta. Jeg må være noen år foran, forklarer han.

Mer gulljubel?

Lekene i Kina er ikke over for Ruud og hans lagkamerater Ferdinand Dahl, Christian Nummedal og Tormod Frostad. Slopestylekonkurransen starter med kvalifisering mandag i Zhangjiakou noen timers kjøring nord for Beijing. Tirsdag er det finale.

– Gull er drømmen. Hovedmålet var OL-gull og en medalje. Topp tre hadde jeg vært veldig fornøyd med, men jeg sikter selvfølgelig høyere, sier den ambisiøse 21-åringen.

I slopestyle handler det om å gjøre kreative triks ved tre anledninger øverst i løypa med små hopp, rails og andre kombinasjoner. Deretter kommer det tre strake hopp. De er ikke like store, som navnet antyder, som et Big Air-hopp. Å hoppe 1980 grader blir da i tøffeste laget.

– Det er mulig det blir to eller tre «1600» nedover i løypa, røper Ruud.