Birk Skihistorien Ruud

Sondre Norheim er betraktet som den første i verden som tok skiene fra å være et transportmiddel til leketøy. Ski var noe man kunne hoppe og danse med og konkurrere med. Birk Ruud vant gull i den helt nye OL-øvelsen som internasjonalt heter freestyle Big Air. Han var så overlegen at han tok med seg det norske flagget i det siste hoppet. Sondre Norheim lagde hopp fra hustak og i det bratte terrenget i Telemark midt på 1800-tallet. Før han tok med seg skileiken til USA der han døde i Nord-Dakota i 1897.

Skileiken har utviklet seg til X Games som inneholder alle varianter av lek på snø og brett. Det fenomenet er blitt størst i USA der Shaun White er det største navnet. Onsdag kvalifiserte han seg til enda en OL-finale på snowboard. Birk Ruud har vunnet X Games både i USA og Norge på sin vei til det som landet i hans første OL-gull i Kina.

Birk kjører på ski, og vi vet ikke i hvilken grad birkebeinerne ligger bak i navnevalget. For dem var ski et framkomstmiddel. Birkebeiner-historien lever videre i et av verdens mest berømte turrenn som også har fått sine varianter i andre verdensdeler. Også i Kina. Det som rørte nasjonen onsdag morgen var Birks minner og ord om hans far Øivind Ruud, som døde av kreft i april i fjor. Det har selvfølgelig påvirket OL-forberedelsene. Det lille, men sterke norske laget har vist et samhold og en retning på den kronglete veien inn til freestyle-anlegget i Beijing.

Sirkelen sluttes med skibrødrene Ruud som dominerte skisporten på 30-tallet. Birger Ruud ble den største av dem med OL-gull i hopp og VM-gull i alpint. Han ble den første norske idrettsmann som ble begravet på statens bekostning da han døde i 1998, 86 år gammel. Sammen med brødrene Asbjørn og Sigmund ble Ruud-brødrene et begrep fra Kongsberg. Også de viste allsidigheten i en sport som utviklet seg voldsomt.

21 år gamle Birk er ikke fra Kongsberg, men fra Bærum der han vant X Games da det ble arrangert på den gamle flyplassen på Fornebu for fire år siden. Elementet av lek, fantasi og dristighet kan man se hos hver eneste utøver som har utviklet seg til verdenstopper i denne sporten. Som ble helt avgjørende for hvorfor Birk Ruud ble kåret til den beste i OL i 2022.

