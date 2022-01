Tsitsipas enkelt videre til semifinale i Australian Open

Tsitsipas nådde semifinalen i sesongens første Grand Slam-turnering både i 2021 og i 2019, men har aldri klart å avansere helt til finalen. Nå får han en ny sjanse etter seier 6-3, 6-4, 6-2 over Sinner.

Italienske Sinner hadde sitt gjennombrudd på ATP-touren sist sesong og kjempet lenge med Casper Ruud om de siste plassene i ATP-sluttspillet i november. 20-åringen fikk etter hvert plass i sluttspillet etter at både Matteo Berrettini og onsdagens motstander Tsitsipas måtte trekke seg på grunn av skader.

I Australia satte Tsitsipas standarden tidlig med servebrudd allerede ved første mulighet. Det første settet ble vunnet 6-3 og i det andre settet kom det nok et tidlig servebrudd fra Tsitsipas, som gikk opp til 2-0 i sett. I tredje sett fulgte Tsitsipas nok en gang samme oppskrift og sikret plass i semifinalen.

Der venter enten verdenstoer Daniil Medvedev eller 21 år gamle Felix Auger Aliassime fra Canada. De møtes til den siste kvartfinalen onsdag formiddag norsk tid.

Useedede Cornet ute

På kvinnesiden er alle semifinalistene klare.

Cornet er rangert som nummer 61 på verdensrankingen og hadde kommet seg videre til sin første kvartfinale i en Grand Slam ved å slå tidligere verdensener Simona Halep. I kvartfinalen mot amerikanske Danielle Collins sa det derimot stopp.

Collins vant et jevnt første sett 7-5 og hadde ingen problemer med å vinne det andre settet og matchen med 6-1. Dermed har den 28 år gamle amerikaneren nådd en semifinale i en Grand Slam for første gang.

– Det første jeg tenker er at jeg har evig respekt for Grand Slam-vinnere. Det føles ut som jeg har spilt denne turneringen i et år. Jeg er utslitt både mentalt og fysisk. Å gå hele veien og vinne sju kamper er helt utrolig, sa Cornet etter tapet.

Fremadstormende Swiatek

I den andre kvartfinalen på kvinnesiden ble det tap for estiske Kaia Kanepi, som hadde slått ut verdenstoer Aryna Sabalenka i fjerde runde. Hun hadde også sjuendeseedede Iga Swiatek fra Polen i kne, men måtte til slutt gi tapt i semifinalen.

Kanepi vant første sett og kunne avgjort kampen da andre sett gikk til tie break. Der seiret istedenfor Swiatek, som vant 6-3 i det avgjørende settet.

Swiatek er en av tennissportens mest lovende spillere og vant sin første Grand Slam allerede som 19-åring da hun vant Roland Garros i 2020. Før denne sesongen hadde hun aldri gått lenger enn til fjerde runde i Australian Open.

