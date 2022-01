Coutinhos debutscoring hindret United-seier etter Fernandes-dobbel

På stillingen 2-0 til Manchester United, med drøyt 20 minutter igjen å spille, kom brasilianske Coutinho på banen til sin første kamp i Premier League siden 2017. Villa hadde sløst med sjansene tidligere i kampen, men med Coutinho på banen reduserte Jacob Ramsey før Coutinho selv satte inn 2-2.

Før det hadde Bruno Fernandes ledet an og scoret to mål. Det første målet kom allerede etter seks minutter, etter en kjempetabbe av Villa-keeper Emiliano Martinez, mens det andre målet kom etter 67 minutter da portugiseren banket inn 2-0 via tverrliggeren.

Men med Coutinho på banen satte Aston Villa inn støtet. Da klarte ikke et skadeplaget Manchester United å holde unna lenger.

Manchester United stilte uten flere store profiler til kampen. Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford og Aaron Wan-Bissaka var ikke i troppen grunnet skader og sykdom, mens Harry Maguire og Jadon Sancho måtte starte på benken.

Selv med to mål av Fernandes og storspill fra David De Gea, holdt det bare til ett poeng.

Kampfakta:

Premier League menn lørdag, 22. runde:

Aston Villa – Manchester United 2-2 (0-1)

Villa Park

Mål: 0-1 Bruno Fernandes (5), 0-2 Fernandes (66), 1-2 Jacob Ramsey (76), 2-2 Philippe Coutinho (80).

Dommer: David Coote.

Gult kort: Lucas Digne, Aston Villa, Nemanja Matic, Bruno Fernandes, Manchester U.

Lagene :

Aston Villa (4-3-3): Emiliano Martínez – Matty Cash, Ezri Konsa (Kortney Hause fra 45.), Tyrone Mings, Lucas Digne – Morgan Sanson (Philippe Coutinho fra 67.), Douglas Luiz, Jacob Ramsey – Ollie Watkins, Danny Ings (Carney Chukwuemeka fra 75.), Emiliano Buendia.

Manchester United (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Raphaël Varane, Alex Telles – Fred, Nemanja Matic – Mason Greenwood (Donny van de Beek fra 88.), Bruno Fernandes (Jesse Lingard fra 88.), Anthony Elanga (Jadon Sancho fra 78.) – Edinson Cavani.

