Arsenal fikk utsatt London-derbyet mot Tottenham

Før torsdagens ligacupsemifinale mot Liverpool ble det kjent at Ødegaard testet positivt på koronaviruset. Begge semifinalekampene ble forskjøvet på grunn av koronasmitte hos Liverpool.

Cédric Soares, Bukayo Saka og Calum Chambers pådro seg skader i den målløse kampen i Liverpool, mens Granit Xhaka er utestengt etter at han ble utvist.

I tillegg er både Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pépé og Pierre-Emerick Aubameyang i afrikamesterskapet.

Fredag gikk klubben ut med en pressemelding der de beskrev det som «motvillig» å gå til det skrittet om å søke om utsettelse av nabooppgjøret. Lørdag fikk de ønsket innvilget.

Ligaen har sagt at den vil vurdere hver enkelt forespørsel om utsettelse for seg. Blant kriteriene er omfanget og alvoret av smitteutbrudd, klubbens evne til å mønstre et lag og hvorvidt spillerne på en trygg måte kan forberede seg til og gjennomføre en kamp.

