Djokovic vant i retten – men ikke avklart om han får spille Australian Open

Det ble klart etter et rettsmøte mandag morgen norsk tid. Rettsmøtet startet tidligere, men ble først utsatt noen timer.

Senere ble det klart at serberen fikk medhold i at han hadde rett på å få slippe inn i Australia. Australske myndigheter hadde etter at kjennelsen ble klar, 30 minutter på seg til å la Djokovic forlate karantenehotellet han har vært innlosjert på.

Umiddelbart oppfattes dette som at nå får spille Australian Open i jakten på sin 21. Grand Slam-tittel, noe som vil være rekord. Men det er fortsatt uklart hva myndighetene vil foreta seg etter at kjennelsen ble klar.

Kan fortsatt snu

Ifølge CNN sier regjeringsadvokat Christopher Tran at de godtar dommerens avgjørelse, men at immigrasjonsminister Alex Hawke nå skal vurdere å bruke en «personlig kanselleringsrett».

Det betyr ifølge nyhetsbyrået AFP at serberen fortsatt kan bli kastet ut og ikke få innreise i landet de neste tre årene. Dommeren gjorde det klart at han ville holdes underrettet om hva som skjer videre.

Visumtrøbbel

34-årige Djokovic var koronasmittet i desember, noe som ga medisinsk fritak fra å være koronavaksinert for å delta i Grand Slam-turneringen, ifølge hans advokater.

Men etter å ha søkt om feil visum, ble han stoppet på flyplassen i Melbourne. Siden har han sittet på karantenehotell i påvente av en rettslig avgjørelse.

Flere har vært ute og gitt støtte til Djokovic den siste uken. Hans foreldre har anklaget australske myndigheter for å «fengsle» sønnen, noe australske myndigheter har avvist. Også Serbias president Aleksandar Vucic har vært hard i sin kritikk av Australia.

Djokovic har i tillegg fått støtte fra fans som har stilt seg opp utenfor karantenehotellet.