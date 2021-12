Opseth om Lundbys spådom: – Håper hun har rett

Opseth står med tolv pallplasser i verdenscupen individuelt. Foreløpig har 1.-plassen latt vente på seg.

Siden verdenscupdebuten for seks år siden har hun virkelig begynt å finne ut av det i løpet av de siste tolv månedene: Ti av pallplassene har kommet innenfor det siste kalenderåret.

Opseth forklarer framgangen slik:

– Først og fremst handler det om arbeidet jeg har lagt ned over tid, at det begynner å betale seg. Jeg har opparbeidet meg bra med erfaring, og jeg har blitt en mer solid utøver, sier hun til NTB på et pressetreff i forkant av nyttårshopprennet i slovenske Ljubno.

– Det handler mye om å prøve å få ut potensialet sitt. Bygge selvtillit og prøve å ha troen på det jeg selv driver med: Det har jeg kanskje slitt mest med innimellom som gjør at det ikke svarer helt, sier hopperen fra Hole.

– Tidsspørsmål

I Ramsau sist ble det 15.-plass på 22-åringen, som legger til at hun har hatt mange flinke folk i ryggen som alltid har troen på henne. Én av dem er Maren Lundby.

– Hun har vært veldig stabil. Det er bare et tidsspørsmål får hun får den første seieren. Hun har vært veldig nær flere ganger, sier Maren Lundby til NTB.

– Jeg håper hun har rett i det. Jeg har veldig lyst til å stå på toppen av pallen. Det er det jeg jobber for hver dag, svarer Opseth.

Det er første gang det skal arrangeres et nyttårshopprenn for kvinnene i verdenscupen. Turneringen går fra 31. desember og 1. januar.

Der må verdenscupleder Marita Kramer finne seg i å være favoritt. Likevel mener Lundby det er mulig å få has på østerrikeren som også har nederlandsk pass.

– Kramer ser jo veldig sterk ut, men hun har hatt noen feilskjær hun òg. Det er mulig å ta henne.

– Masse å gå på

Trener Christian Meyer har store forventninger til de to rennene.

– Det er vanskelig å si noe annet. Uansett hopprenn Silje stiller i, er potensialet i toppen. Det er ikke noe å lure på, sier Meyer.

– Det Silje har levert så langt i år, har vært bra, men jeg tror hun vet hun har masse å gå på, supplerer Lundby.

Lundby selv har satt karrieren på pause og holder seg i gang og forbereder seg mot neste sesong. Hun har vært åpen om at hun sliter med vektutfordringer. Vinter-OL i Beijing går dermed uten henne.