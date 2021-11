Håndballjentene tapte VM-generalprøven: – Manglet ekstra boost

Vinnermålet ble scoret av Anastasia Illarionova to sekunder før slutt, etter at de norske først hadde misbrukt sjansen til å avgjøre i det siste angrepet. Kristine Breistøl avsluttet i ubalanse høyt over mål.

Etter å ha knust regjerende verdensmester Nederland 36-21 torsdag og herjet med Sør-Korea etter pause på vei mot 35-23 lørdag var det skarpere motstand som ventet i den siste kampen.

Norge fikk ikke en eneste målvaktsredning i første omgang, da verken Katrine Lunde eller Silje Solberg fikk det til. Ved pause ledet russerne 15-12.

– Vi er bortskjemt med målvaktsspill, og det er uvanlig at Silje og Katrine ikke tar mer enn de gjorde i første omgang, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Godt målvaktsspill gir oss energi og kontringer, og det tar litt luven fra motspillerne. Vi manglet den ekstra boosten i dag.

Hardt og tungt

Lunde var enig i at det ikke var keepernes dag.

– Det var hardt og tungt. Det er kjipt når man ikke kommer inn i kampen, sa hun til TV 2.

Norge samlet seg etter pause og var à jour på 18-18. Russerne rev til seg en ny tremålsledelse, men Norge utlignet også den og tok ledelsen 28-27 ved Breistøl i sluttminuttene.

Russland tok en timeout og scoret utligningsmålet et snaut minutt før slutt. Norge hadde alle muligheter til å avgjøre i siste angrep, men det var Russland som knep seieren.

Manglet noe

– Vi manglet noe i alle faser i dag. Russerne er veldig gode individuelt, og vi klarte ikke helt å demme opp for dem, sa Stine Bredal Oftedal.

Norge ble likevel turneringsvinner på målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom Norge, Russland og Nederland, som alle endte på fire poeng.

Det var et yngre russisk lag som sto imot søndag enn det som knuste Norges OL-drøm i semifinalen i Tokyo-lekene.

Norge møter Kasakhstan i sin første kamp i VM-sluttspillet. Den spilles fredag.

Landslagsturnering håndball kvinner i Bergen søndag:

Norge – Russland 28-29 (12-15)

Åsane Arena: 1955 tilskuere.

Mål Norge: Camilla Herrem 7, Nora Mørk 5, Kristine Breistøl 4, Kari Dale 3, Veronica Kristiansen 2, Henny Ella Reistad 2, Stine Bredal Oftedal, Marit Røsberg Jacobsen, Sanna Solberg-Isaksen, Emilie Hovden, Maren Aardahl.

Toppscorer Russland: Jelena Mikhailitsjenko 9.

Utvisninger: Norge 2 x 2 min., Russland 5 x 2 min.

Norge slo Nederland 36-21 torsdag og Sør-Korea 35-23 lørdag.