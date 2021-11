Når spiller Norge? Her er fullt program for VM i Håndball 2021

Se fullt program lenger ned i saken

Så er det klart for et sluttspill for kvinnelandslaget i håndball, en juletradisjon for mange. Denne gangen er det VM i håndball for kvinner og det finner sted i Spania 2. til 19. desember. Alle kampene går på TV 3 og Viaplay.

Norge er i gruppe med Kasakhstan, Iran og Romania.

Slik spiller Norge i gruppespillet:

Fredag 3. desember (20.30): Norge - Kasakhstan

Søndag 5. desember (20.30): Iran - Norge

Tirsdag 7. desember (20.30): Norge - Romania

Gruppe A

Frankrike

Montenegro

Angola

Slovenia

Gruppe B

RHF

Serbia

Kamerun

Polen

Gruppe C

Norge

Romania

Kasakhstan

Iran

Gruppe D

Nederland

Sverige

Puerto Rico

Usbekistan

Gruppe E

Tyskland

Ungarn

Tsjekkia

Slovakia

Gruppe F

Danmark

Sør-Korea

Tunisia

Republikken Kongo

Gruppe G

Kroatia

Japan

Brasil

Paraguay

Gruppe H

Spania

Østerrike

Argentina

Kina

Torsdag 2. desember

18.00: Tyskland – Tsjekkia

18.00: Sør-Korea - Kongo

18.00: Kroatia - Brasil

20.30: Ungarn - Slovakia

20.30: Danmark -Tunisia

20.30: Japan - Paraguay

Fredag 3. desember

18.00: RHF - Kamerun

18.00: Romania - Iran

18.00: Nederland - Puerto Rico

20.30: Montenegro - Slovenia

20.30: Norge - Kasakhstan

20.30: Sverige – Usbekistan









Lørdag 4. desember

18.00: Slovakia - Tyskland

18.00: Sør-Korea - Tunisia

18.00: Paraguay - Kroatia

20.30: Ungarn - Tsjekkia

20.30: Republikken Kongo - Danmark

20.30: Japan - Brasil









Søndag 5. desember

18.00: Slovenia – Frankrike

18.00: Polen - RHF

18.00: Romania - Kasakhstan

18.00: Sverige - Puerto Rico

20.30: Angola – Montenegro

20.30: Serbia - kamerun

20.30: Iran -Norge

20.30: Usbekistan - Nederland





Mandag 6. desember

18.00: Tsjekkia - Slovakia

18.00: Tunisia - Republikken Kongo

18.00: Brasil - Paraguay

20.30. Tyskland - Ungarn

20.30: Danmark - Sør-Korea

20.30: Kroatia - Japan





Tirsdag 7. desember

18.00: Angola -Slovenia

18.00: Kamerun - Polen

18.00: Kasakhstan - Iran

18.00: Puerto Rico - Usbekistan

20.30: Frankrike - Montenegro

20.30: RHF - Serbia

20.30: Norge - Romania

20.30: Nederland - Sveriga





Hovedrunde 8. - 13. desember





Tirsdag 14. desember

17.30: Kvartfinale

20.30: Kvartfinale





Onsdag 15. desember

17.30: Kvartfinale

20.30: Kvartfinale





Fredag 17. desember

17.30: Semifinale

20.30: Semifinale





Søndag 19. desember

14.30: Bronsefinale

17.30: Finale

