Tre utøvere koronasmittet under OL-test

Det opplyser kinesiske myndigheter torsdag. OL-arrangøren tar ingen sjanser i forkant av vinterlekene i februar. Det er innført begrenset adgang til Beijing, og utøvere må teste daglig og leve i en «koronaboble».

En av de smittede utøverne er en utenlandsk bobkjører. Han testet positivt på flyplassen da han ankom Kina sist uke. Vedkommende ble satt i karantene på et hotell sammen med en lagkamerat.

Kun ledere i planlagt leir

Olympiatoppen sikret seg tidlig et eget OL-kvarter for langrenn, skiskyting og kombinert til lekene i Beijing. Smittevern gjør at kun norske ledere får bo der.

I utgangspunktet skulle norske langrennsløpere, skiskyttere og kombinertutøvere bo i ungdomsherberget i Zhangjiakou med trenerteam og støtteapparat. 62 rom ble leid av Olympiatoppen for tre år siden.

Men kinesiske koronaregler gjør at Norges skistjerner og største medaljehåp må oppholde seg i en av OL-landsbyene på lik linje med alle andre nasjoner.

OL på tre forskjellige steder

– Vi har heldigvis klart å få godkjent hotellet innenfor koronaboblen. Rundt 70 av våre ledere er flyttet dit og skal bo der. Det er vi fornøyd med. Det var usikkert hvor vi kunne ha havnet, sier vinteridrettssjef Helge Bartnes.

Norge satset på et lignende opplegg til en prislapp på 6,5 millioner kroner i Pyeongchang-OL. Der ble det satt rekord med 39 norske medaljer. Investeringen til Beijing-lekene blir ikke bortkastet, men boplanen i «Eagle Nest» (Ørneredet) blir ikke slik det var lagt opp til.

Kina-OL vil foregå på tre forskjellige steder. Skøyteidrettene, ishockey, curling og fristil (big air) er lagt til Beijing, mens alpint, aking, bob og skeleton går i Yanqing. Zhangjiakou blir stedet for langrenn, skiskyting, hopp, kombinert, snøbrett og de andre fristiløvelsene.