Neste tellende landskamp: Juni 2022

Kvalifiseringen til EM-sluttspillet i Tyskland om to og et halvt år vil avgjøre om Norges sluttspilltørke omsider skal ta slutt, eller om den skal passere et kvart århundre.

Før den kvalifiseringen er det nasjonsliga, der Norge fortsatt er i B-divisjonen. På grunn av VM i Qatar neste høst er turneringen framskutt. Den avgjøres med fire kamper i juni og to i september.

Trekningen foretas i Montreux 16. desember. Norge er seedet på nivå 2 i B-divisjonen.

Dette er datoene

* Dette er seedingsnivåene, 1: Ukraina, Sverige, Bosnia-Hercegovina, Island. 2: Finland, Norge, Skottland, Russland. 3: Israel, Romania, Serbia, Irland. 4: Slovenia, Montenegro, Albania, Armenia.

* Kampdager er 2.-4. juni, 5.-8. juni, 8.-11. juni, 12.-14. juni, 22.-24. september og 25.-27. september.

* Trekningen for neste EM-kvalifisering foretas i Frankfurt 9. oktober neste år. Da får Norge vite sine motstandere i EM-kvalifiseringen som gjennomføres i 2023.

* Det skal spilles to kamper i mars, to i juni, to i september, to i oktober og to i november, iallfall i de fire gruppene med seks lag. Det blir også seks grupper med fem lag i hver, hvor hvert lag spiller bare åtte kamper.

* De to beste i hver gruppe kvalifiserer seg til EM-sluttspillet der vertslandet Tyskland er direktekvalifisert. I mars 2024 avvikles det omspill om de tre siste plassene med 12 lag som har kvalifisert seg gjennom sine nasjonsligaplasseringer i 2022.