Solbakken måtte trøste spillerne – refset 90-talls-ekspertene

– Jeg er 100 prosent sikker, eller iallfall 99, på at vi er med i Tyskland i 2024 om vi fortsetter på det vi har begynt på, sa Solbakken, som også tok et oppgjør med «90-talls-Drillo-entusiastene» som etter hans mening har urealistiske forventninger.

Landslagssjefen fortalte om en svært skuffet spillergruppe.

– Mange er i følelsenes vold. Noen gråter, noen er forbanna, de reagerer på forskjellige måter. Det er viktig å gi en slags analyse av hva som faktisk skjedde her, sa han om hva som ble sagt da han samlet spillerne på banen etter 0-2-tapet på De Kuip.

– Det var viktig for meg å rose dem for den prosessen vi er inne i. Vi kvalifiserte oss ikke, og det må vi «face». Men for meg handler det om at Norge har tatt et steg til. Vi har mange unge og fremadstormende spillere, og det er viktig at de får konstruktive beskjeder. Kall det trøst.

Fulgte planen

Han hadde en plan og sier at den ble utført.

– Plan A var å være i kampen til det var igjen et kvarter, eller 20 minutter. Hvis vi før kampen hadde fått tilbud om at Nederland bare skulle få en sjanse, eller halvannen, før det var igjen 15 minutter så ville vi tatt det alle dager i uka, sa han.

– Fase to var det vi hadde trent på, å skifte formasjon og spillere og gamble i 3-4-3. Så var vi slitne og ikke dyktige nok, og så skjedde det som ofte skjer når det ene laget er litt bedre enn det andre.

Han byttet ut Jens Petter Hauge igjen etter å ha satt ham inn ved pause.

– Jeg sa til ham at det kunne skje, for han var ikke del av plan B som vi hadde trent på.

Får aldri svar

Solbakken sa at han egentlig vurderte å vente litt til før han iverksatte planen som ideelt sett skulle resultert i et norsk vinnermål.

– Det følger en risiko med å spille slik, og jeg vurderte å vente litt til. Om det ville vært lurt, eller om en annen variant ville virket bedre, får vi aldri svar på, slo han fast.

Han var tydelig på at det ikke var tirsdagens kamp som felte Norge, men at det ble bare ett poeng på to kamper mot Tyrkia.

– I hjemmekampen, som vi måtte spille i Málaga, var vi ikke klare. Jeg var ikke klar. Jeg hadde laget i et kvarter, dro nedover med 33 spillere og prøvde å gjøre for mye på kort tid. Jeg klarte ikke å velge de rette spillerne, og de var ukomfortable, sa han om 0-3-tapet.

– Bortekampen mot Tyrkia var kanskje vår beste i kvalifiseringen, ut fra forutsetningene, alle skadene. Vi vant 5-2 i sjanser og hadde alle forutsetninger for å vinne, men fikk bare 1-1. Jeg ser de to kampene som avgjørende for at vi ikke greide det.

Refset gamle lagkamerater

Han tok et oppgjør med noen av sine tidligere medspillere på landslaget i tiden da Norge stadig kvalifiserte seg til sluttspill.

– De som er urealistiske, er de som spilte på landslaget på 90-tallet og som tror man kan gjøre akkurat det samme som vi gjorde da. De påvirker opinionen, og kanskje noen av dere også, selv om jeg føler at norsk presse har et realistisk forhold til dette, sa han.

– At Norge over ti kamper skal komme foran Tyrkia, må vi ha som mål, og jeg har sagt til spillerne at vi må leve med snakket til vi kvalifiserer oss til et sluttspill. Men 90-talls-Drillo-entusiastene har ikke fulgt med i tida, og de kravler tilbake i tid. Det irriterer meg.

Det er ikke det eneste som irriterer ham. Norges neste viktige kamper spilles først i juni, når nasjonsligaen starter igjen.

– Det er forferdelig. Jeg blir en vanskelig mann å ha med å gjøre det neste halve året.