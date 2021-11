I neste VM skal 48 land være med, Norge

Dette var den ellevte kvalifiseringen på rad som ikke gikk veien. Det spesielle denne gang var at tre lag kunne vinne pulja før siste runde. Det skapte i hvert fall store vibrasjoner. Men det vi fikk se i 1. omgang fra folketomme Rotterdam tok pulsen helt ned.

Ingen norske avslutninger, ingen norske skudd på mål. Tammere kunne det ikke bli. Det så ut som det var en kilometer til det nederlandske målet. Nykommer Ola Solbakken hadde vel aldri ballen i beina. Vi så han i en eneste hodeduell. Ut ved pause. Trøsten var at Nederland heller ikke skapte stort.

Dette var psykologenes fotballkamp. Aldri har det vært større kontrast mellom kampens betydning og hvordan kampen framsto. For de uinnvidde så det ut som en søvnig treningskamp. Vinneren som kvalifiserer seg til Qatar, får også om lag 100 millioner kroner i bonus i den vanvittige fotballindustrien. Nederland tok hele bongen med treneren Louis van Gaal i rullestol høyt oppe på tribunen.

Ved pause var situasjonen den samme som ved avspark. 1–1 i Montenegro og 0–0 i Nederland bety norsk 3. plass. Og 3. plass betyr som kjent at EM i Tyskland i 2024 blir neste sportslige mål for dette landslaget. Og det var jo nesten fokus da vi startet denne kvalifiseringen med 0–3 i første “hjemmekamp” mot Tyrkia. Signert korona.

Norges siste mesterskap var i 2000. Norges siste VM-sluttspill var i 1998. Normalen er at Norge IKKE er med. Vi må minne om det. 90-tallet var norsk fotballs unntak. To VM-deltakelser på rad. Vi får vel ikke en slik sjanse før VM utvides til meningsløse 48 lag, noe det blir fra 2026. Fordelt på tre land: Canada, USA og Mexico. Tidenes minst bærekraftige mesterskap.

Nederlands to scoringer kom da Norge måtte angripe. Nederland er klare for VM etter at de mistet forrige mesterskap i Russland. Tyrkia skal til et omspill, som blir et mini-VM i seg sjøl

Norge tok ett poeng mot Tyrkia og ett poeng mot Nederland og da kommer man ikke videre. Det enkle svaret er at Norge ikke er gode nok, selv om vi faktisk var med helt inn. EM i Tyskland i 2024 har hele tiden vært Ståle Solbakkens langsiktige prosjekt. Etter tapet i Rotterdam tok han en rask peptalk ute på gresset. VM i Qatar er ikke noe sportslig tema lenger.

Ja, Norge ble bedre gjennom kvalifiseringen, men dette laget har et stykke å gå for å bli en stor trussel. Ja, det startet med koronaproblemer og vi mistet storscoreren på veien. Men det skjer med alle lag. Nå blir det lang pause for Ståle Solbakkens menn. Over til vintersesongen.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen