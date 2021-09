Ødegaard matchvinner for Arsenal, assist fra Normann i norsk duell

Arsenal sikret deres første seier for sesongen forrige helg mot Norwich, med Normann på benken hele kampen. Borte mot Burnley tok Mikel Artetas lag sikte på ny Premier League-seier.

Etter en halvtime uten store sjanser, fikk Arsenal muligheten på frispark like utenfor 16-meteren. Ødegaard fikk sjansen og curlet inn 1-0 på frisparket.

Burnley yppet seg ved et par anledninger før pause, men Emile Smith-Rowe burde doblet ledelsen for Arsenal både før og etter pause.

Hjemmelaget trodde de fikk muligheten på straffespark etter 68 minutter, men dommer Anthony Taylor brukte VAR og gikk tilbake på avgjørelsen om å gi Burnley straffe.

Arsenal holdt ut og Ødegaard sto igjen som matchvinner til slutt.

I duellen mellom Normanns Norwich og Kings Watford, var førstnevnte involvert da Norwich utlignet etter at Watford tok ledelsen. Etter pause sto King for målgivende pasning, før han presset fram en retur som ga Watford en 3-1-seier.

Norsk duell

King stilte fra start som Watfords spiss, men det var lagkameraten Emmanuel Dennis som ga bortelaget ledelsen etter 17 minutter. Et flott innlegg fra Kiko Femenía ble headet inn av Dennis.

Men etter 35 minutter var det Normann sin tur til å vise seg fram. En herlig gjennombruddspasning til Teemu Pukki ble enkelt satt i mål til 1-1.

Etter en times spill var King nest sist på ballen da Watford tok ledelsen. 29-åringen fikk ballen på kanten og slo inn til Ismaïla Sarr som kunne sette inn 2-1.

Normann ble byttet ut etter 70 minutter og tross en imponerende målgivende pasninger klarte han ikke å hjelpe Norwich til årets første Premier League-poeng i debuten. Norwich står med fem strake tap i Premier League, helt sist på tabellen.

Like før slutt scoret Sarr sitt annet for dagen etter at King var nær ved å bli målscorer. Skuddet fra King ble reddet, men returen til Sarr gikk i mål.

Elyounoussis Southampton yppet seg

Den fjerde nordmannen som var involvert i 16.00-runden, Mohamed Elyounoussi, var med fra start igjen da Southampton virkelig yppet seg mot regjerende seriemester Manchester City.

Bortelaget hadde overraskende grepet på kampen fra start, men klarte ikke å omgjøre det til sjanser og mål.

Tross to offensive lag var det ingen mål og få sjanser å spore før pause. Etter pause trodde Southampton de kunne ta ledelsen da dommer dømte straffe, men som i Arsenal-kampen ble VAR tatt i bruk og straffeavgjørelsen ble omgjort.

Manchester City scoret helt på tampen, men nok en gang ble VAR tatt i bruk. Sterling var en liten tå i offside og dermed sikret Moi og lagkameratene et utrolig sterkt bortepoeng. Nordmannen spilte hele kampen.

Tidligere på dagen spilte Kristoffer Ajer en god kamp da Brentford holdt nullen og vant 2-0 over Wolverhampton. Med fem nordmenn i aksjon i Premier League lørdag var det dermed flere av dem som utmerket seg.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]

Premier League menn lørdag, 5. runde:

Wolverhampton – Brentford 0-2 (0-2)

Mål: 0-1 Ivan Toney (28), 0-2 Bryan Mbeumo (34).

Rødt kort: Shandon Baptiste (64), Brentford.

Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Brentford.

Burnley – Arsenal 0-1

Mål: 0-1 Martin Ødegaard (30).

Martin Ødegaard spilte hele kampen for Arsenal.

Liverpool – Crystal Palace 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Sadio Mané (43), 2-0 Mohamed Salah (78), 3-0 Naby Keïta (89).

Manchester C. – Southampton 0-0 (0-0)

Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for Southampton.

Norwich – Watford 1-3 (1-1)

Mål: 0-1 Emmanuel Dennis (17), 1-1 Teemu Pukki (35), 1-2 Ismaïla Sarr (63), 1-3 Sarr (81).

Mathias Normann spilte 70 minutter for Norwich, Joshua King spilte hele kampen for Watford.





Senere kampstart: Aston Villa – Everton (18.30).