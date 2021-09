Newcastle og Leeds fortsatt uten seirer

Newcastle tok sitt andre poeng på to kamper og ligger under streken. Leeds har heller ikke vunnet noen kamper ennå og står med sine tre poeng etter tre uavgjorte på fem kamper.

13 minutter var spilt da Raphinha ga Leeds ledelsen på Newcastles hjemmebane St. James' Park. Et overhopp av Rodrigo satte Newcastles keeper Karl Darlow ute av spill, og dermed gikk Raphinhas innoverskrudde langskudd med venstreslegga på høyresiden rett i kassa.

To minutter før pause kom utligningen i det som var en morsom, sjanserik og underholdende 1. omgang. Banens beste i de første 45 minuttene, Allan Saint-Maximin, sto bak scoringen. Han mottok en pasning fra Joelinton like innenfor 16-meteren, og han dro seg elegant fri ved hjelp av en skuddfinte og et par berøringer til før han satte ballen sikkert i mål bak Leeds-keeper Illan Meslier.

Leeds hadde en fantastisk trippelsjanse mot slutten av omgangen uten at ballen ville i mål. Til sammen noterte vi rundt 20 avslutninger i 1. omgang. Begge lag har slitt med å få ballen i mål i starten på sesongen. Det kom heller ingen flere mål i de siste 45 minuttene.

Tidligere Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson satt på benken for Leeds.

