Onsdagens TV-sport, time for time

04.30: Paralympics 2020: Bordtennis og rullestolrugby fra Tokyo. I bordtenniskvalifiseringen stiller norske Tommy Urhaug, Aida Dahlen og Nora Korneliussen. (NRK 2)

10.10: Paralympics 2020: Bordtennis, rullestolrugby, rullestolbasket og høydepunkter fra nattens øvelser i Tokyo. (NRK 1)

15.00: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt) på UCIs verdenstour, 11. etappe (133,6 km – kupert): Antequera – Valdepenas de Jaen. Odd Christian Eiking (Intermarché) er eneste norske deltager og 26-åringen sto for en veritabel sensasjon i går da han erobret ledertrøya fra den store favoritten Primoz Roglic. Det er første gang siden Thor Hushovd i 2006 at en nordmann kan trekke den røde trøya over hodet i vueltaen. Eiking kom til mål i en gruppe på fem mann bak etappevinner Michael Storer. Gruppa var over 11 minutter foran Roglic, som også var igjennom en velt underveis. Nå ligger han 2.17 minutter bak Eiking i sammendraget. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

17.30: Sandvolleyball, gruppespillkamper fra turneringen King of the Court i Utrecht, Nederland. (Vsport 3)

18.30: Håndball, dansk supercup kvinner: Viborg HK – Odense HC fra Arena Viborg. (TV 2 Sport 2)

19.15: Baseball, USAs Major League: St. Louis Cardinals – Detroit Tigers fra Busch Stadium. (Vsport +)

20.30: Håndball, dansk supercup kvinner: Aalborg – Mors-Thy fra Arena Viborg. (TV 2 Sport 2)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, playoff 2. kamp: Brøndby – FC Salzburg fra Brøndby Stadion. Brøndbys to nordmenn Tobias Børkeeiet og Sigurd Rosted har begge fått påvist smitte og er i karantene etter koronautbruddet i den danske klubben. Brøndby har fem spillere ute av laget i kveld av samme årsak. Erling Haalands eks-klubb Salzburg vant hjemmekampen 2–1. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, playoff 2. kamp: Dinamo Zagreb – Sheriff Tiraspol fra Stadion Maksimir. Lille Sheriff sjokkerte Dinamo med å vinne hele 3–0 hjemme i Moldova. Det var første gang kroatene slapp inn tre mål i europacupkamp siden de spilte 3–3 mot Molde i 2015/16-sesongen. Nå blir oppgaven vanskelig. (TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, playoff 2. kamp: Shakhtar Donetsk – AS Monaco fra OSC Metalist Stadion i Kharkiv. Monaco var favoritter, men tapte hjemmekampen 0–1. Da blir det tøft i Ukraina: Med seier først i bortekampen har Shakhtar gått videre i Europa 11 av de 12 siste gangene. Monaco har også to strake tap i ligastarten i bagasjen. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk ligacup, 2. runde: West Bromwich Albion – Arsenal fra The Hawthorns. Arsenal sliter fortsatt med skader og ettervirkninger av koronautbruddet i troppen, de har tapt begge sine ligakamper og mangler sju spillere i kveld. Er det nå Martin Ødegaard skal gjøre sin gjeninntreden i Arsenal? WBA har definitivt funnet flytsonen etter nedrykket fra Premier League. Etter fire serierunder i Championship har de ennå ikke tapt og topper tabellen sammen med Fulham og Stoke. (Vsport 1)

01.55: Paralympics 2020: Svømming og bordtennis fra Tokyo. Tommy Urhaug kjemper videre i bordtennis og svømmerne Sarah Louise Rung og Fredrik Solberg innleder sine øvelser i OL-bassenget. Sendingen går til 03.45. (NRK 1)