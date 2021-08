Botheim sendte Glimt til himmels – slo LSK 1-0: – Ledig i krysset

Det gikk hele 78 minutter før ballen lå i nettet på Åråsen. Et hjørnespark havnet etter litt fram og tilbake hos Erik Botheim, som hamret inn 1-0 fra spiss vinkel.

– Lillestrøm har vært meget gode i år og det å komme hit er meget tøft. vi spiller en god kamp, og det er sterkt å ha så mye energi etter en tøff kamp på torsdag, sa matchvinner Botheim til Discovery etter seieren.

– Jeg lærte forrige kamp at det var ledig i krysset, fortsatte han.

Det skjedde etter at Glimt hadde fått straffe i førsteomgangen. Patrick Berg fikk ansvaret fra elleve meter, men straffesparket var imidlertid svakt og ble komfortabelt reddet av Mads Hedenstad Christiansen før den ble klarert.

Sjeldent tap

Ellers var det en noe tam kamp vi fikk servert av to svært gode lag på papiret. LSK har til tider herjet i Eliteserien, men søndag ble det til slutt stopp mot nordlendingene.

– Jeg er utrolig fornøyd med prestasjonen i dag. Vi er det desidert beste laget. En meget solid prestasjon, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Lillestrøm hadde før kampen ikke tapt siden 30. mai, men måtte til slutt se seg slått etter Botheims kanonscoring. Superspiss Thomas Lehne Olsen ble plaget av Glimt-forsvaret hele kampen og var borte i store deler.

Etter ti kamper uten tap ble det til slutt stopp for høytflygende kanarifugler.

– Det er fortjent. De var kvikkere enn oss. De klarer å stresse våre gutter, så vi klarer ikke å ta gode valg. Bodø/Glimt var bedre enn oss i dag, sa Bakke.

Opptur

Glimt på sin side har hatt gode resultater i kvalifiseringen til Europa Conference League, mens det i Eliteserien har skortet på de store prestasjonene. Det fikk de skikk på søndag.

De har vært gode i kvalifiseringen til conferenceligaen. Der har de scoret masse mål og vunnet soleklart over flere av sine motstandere. De tre poengene i dag, og tapet til Molde for Viking, gjør at det nå er fem poeng opp.

– Det er så jevnt nå at det gjelder å ha fokus på det du kan gjøre noe med selv, konstaterte Knutsen.

I neste kamp tar Bodø/Glimt imot Kristiansund hjemme, mens Lillestrøm skal prøve å finne tilbake til nettmaskene mot Haugesund borte..

Kampfakta:

Eliteserien, runde 15

Lillestrøm – Bodø/Glimt 0-1 (0-0)

Åråsen

Mål: 0-1 Erik Botheim (78).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Marius Lode, Bodø/Glimt.

Lagene :

Lillestrøm (3-4-2-1): Mads Hedenstad Christiansen – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Tom Pettersson (Fredrik Krogstad fra 90.) – Eskil Smidesang Edh (Daniel Gustafsson fra 83.), Ifeanyi Mathew, Kaan Kairinen, Vetle Dragsnes (Magnus Knudsen fra 90.) – Tobias Svendsen (Jonatan Braut Brunes fra 66.), Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Lode, Fredrik Bjørkan (Marius Høibråten fra 63.) – Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Hugo Vetlesen (Morten Konradsen fra 87.), Erik Botheim (Lasse Nordås fra 87.), Ola Solbakken (Joel Mvuka fra 90.).