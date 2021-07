Tidligere hadde Fosser to VM-sølv - fra langdistansen i Østfold i 2019 og sprinten i Doksy forrige lørdag - som beste resultater individuelt.

Fredag kronet han et godt mesterskap med gull på den avsluttende langdistansen. Fosser endte dermed med ett gull og to sølv under mesterskapet i tsjekkiske Doksy.

[ Norsk stafettbronse i orienterings-VM ]