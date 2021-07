Offensiv Ruud: – Ingen grunn til at vi ikke kan utfordre

Sammen med sin svenske makker André Göransson tok han seg til kvartfinalen etter at mandagens motstandere, briten Cameron Norrie og spanske Jaume Munar, måtte trekke seg på grunn av en skade hos Norrie.

Tirsdag møter de den 4.-seedete duoen Marcel Granollers og Horacio Zeballos.

– Vi møter noen av de beste i verden, som også har vært gode i singel, sier Ruud til NTB.

– Vi må gå ut og ha det gøy. Alt presset ligger på de, så får vi prøve å nyte øyeblikkene og ta de sjansene vi får. I double er alt mulig, det har skjedd overraskelser før, sier han.

– Det er muligheter der. De er veldig høyt ranket og er samspilte, men nervene er i spill, og det at de møter en singelspiller som Casper kan skape trøbbel. Dagsform og mye annet kan spille inn, sa far Christian Ruud til NTB etter åttedelsfinalen.

– Kan utfordre

Mens Ruud er singelspesialist, satser svenske Göransson på double. De to spilte for første gang sammen da de røk ut i første runde i ATP-turneringen i Mallorca uka før Wimbledon.

– De har slått to gode par, så de fungerer sammen. Han rydder på nett, mens Casper ikke spiller like aggressivt som double-spillere og liker å ligge litt mer bak på linjen. Av og til kan en slik duo fungere bra, sa far Christian.

– André og jeg har hatt gode kamper, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke kan utfordre disse guttene i morgen. Jeg tror det er mulig til å yppe seg og få noen sjanser her og der, sier sønnen Casper.

Liker seg i andre uke

Årets turnering er første gang Casper Ruud spiller i andre uke i Wimbledon. Han sier han merker en endring i atmosfæren blant spillerne.

– Det er annerledes fordi det er roligere, det er bare halvparten igjen. Det er enklerer å bevege seg rundt med bedre plass i lunsjen og på bussen. Det er en litt annen følelse, sier Ruud

– Jeg føler at det er litt sånn at man begynner på nytt etter gårsdagens pause. Forhåpentligvis kan jeg være i andre uken i singel her. Jeg tar med meg erfaringen med det å prøve å spille i andreuken i double, sier 22-åringen.

– Vi har kommet til kvartfinalen, og det er nå moroa kan begynne.

