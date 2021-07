Bislett-sjef Hoen: – En av de verdensrekordene som har beveget meg mest

Hoen jublet fra tribuneplass etter at rekorden var et faktum. Raskt tok han seg ut på banedekket for å gratulere hovedpersonen.

Etterpå var han klar på at få verdensrekorder har beveget ham mer.

– Hele opptakten. Halvannet år med pandemi. Stengt ned. Jeg husker mars i 2020 da Karsten skulle trene her inne. Vi måtte stenge stadion og lot ham løpe litt. Så kom det noen vakter, og da måtte vi lure ham ut bakveien, sier Hoen til NTB.

– Moren hans jobber i tillegg frivillig hos oss. Det blir så nært. Og det at vi fikk grønt lys for dette arrangementet for 14 dager siden, tilføyde han.

Hoen er mektig imponert over Warholms evne til å levere.

– Han er den urnorske vinnertypen. Det handler om skallen hans. Det å gå ut og gjør dette. Nå forventet alle verdensrekord, og da skjer det jo aldri. Jo da, med Karsten gjør det faktisk det, sa Bislett-sjefen.

– Det samme med VM-gullet hans i Doha. Alle forventet det, og han leverte da også, fortsatte han.

Den nye verdensrekorden lyder på 46,70.

(©NTB)