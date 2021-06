Nå møter England 2.-laget i gruppe F, som kan bety Frankrike, Tyskland eller Portugal, førstkommende tirsdag. Også Ungarn er i gruppa og har mulighet til å gå videre.

– Sånn er turneringsfotball. På et tidspunkt må man møte de beste lagene. Det er hele poenget med å være her, å utfordre oss selv, sa målscorer Raheem Sterling i et intervju vist på NRK.

England gjorde fire endringer på laget etter kampen mot Skottland. Det har nesten vært et folkekrav i England å se Jack Grealish på banen fra start, og endelig fikk han muligheten.

Satte fart på laget

Han brukte bare tolv minutter på å vise hva han er god for. Med to tsjekkiske forsvarere foran seg utfordret han og kom ned til dødlinjen før han la perfekt inn til Sterling. Han scoret sitt og Englands andre EM-mål.

Sammen med Bukayo Saka satte de fart på England-angrepet gang på gang. De to var inne på laget til fordel for Mason Mount (i isolasjon) og Phil Foden, som spares til sluttspillet på grunn av gule kort.

– De kom inn i rommene bra og var positive. Det er briljant å ha de spillerne rundt seg som kan skape mål, sa Englands eneste målscorer hittil i turneringen om Grealish og Saka.

Kroatia ble toer i gruppa med sin 3-1-seier over Skottland. De møter 2.-plassen i gruppa med Spania, Sverige, Polen og Slovakia.

Tsjekkia ble treer i gruppa med fire poeng, men er allerede klar for sluttspill som en av de fire beste treerne ettersom to 3.-plasser har fått tre poeng. Nå venter enten Nederland eller laget som vinner gruppe E (Spania, Sverige, Polen eller Slovakia).

Fortsatt ingen Kane-mål

Det åpnet friskt for England. Luke Shaw spilte gjennom Sterling med en flott ball. Manchester City-angriperen tuppet ballen over keeperen, men traff stolpen.

Så var det Grealish som skulle vise seg fram med sin målgivende pasning til Sterling. Litt over halvspilt i 1. omgang kunne Kane fått scoringen sin mange har ventet på. Han vendte seg fri på sju meter, men keeper Tomás Vaclík reddet godt. Det lyktes ikke, men Tottenham-stjernen fikk sitt første skudd på mål i mesterskapet. Tomás Holes og Tomás Soucek fikk hver sin mulighet før pause, men uten å overliste Jordan Pickford og England-forsvaret.

Roligere

Etter hvilen var ikke trykket på gasspedalen til England like stort som det var de første 45 minuttene. England kontrollerte mer, og Tsjekkia fikk være litt mer med på moroa. Men så var det også to lag som allerede var videre i mesterskapet.

Jordan Henderson og Jude Bellingham fikk også noen minutter til å spille seg varme. Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho har fortsatt ikke fått muligheten i mesterskapet, og også han fikk lov til å vise seg fram litt de siste minuttene.

Tsjekkia så ikke ut til å ha hastverk med å angripe, og England trillet mye ball på slutten mens de nok mentalt forberedte seg til neste kamp.

Henderson satte inn det han trodde var 2-0 like før slutt, men var i offside og må fortsatt vente på sitt første England-mål etter 60 kamper.

KAMPFAKTA

Tsjekkia – England 0-1 (0-1)

Spilt på Wembley i London, England.

Mål: 0-1 Raheem Sterling (12).

Dommer: Artur Dias, Portugal.

Gult kort: Jan Boril, Tsjekkia.

Tsjekkia (4-2-3-1): Tomás Vaclík – Vladimír Coufal, Ondrej Celustka, Tomás Kalas, Jan Boril – Tomás Holes (Matej Vydra fra 84.), Tomás Soucek – Lukás Masopust (Adam Hlozek fra 64.), Vladimír Darida (Alex Kral fra 64.), Jakub Jankto (Petr Sevcík fra 46.) – Patrik Schick (Tomás Pekhart fra 75.).

England (4-2-3-1): Jordan Pickford – Kyle Walker, John Stones (Tyrone Mings fra 79.), Harry Maguire, Luke Shaw – Kalvin Phillips, Declan Rice (Jordan Henderson fra 46.) – Bukayo Saka (Jadon Sancho fra 84.), Jack Grealish (Jude Bellingham fra 68.), Raheem Sterling (Marcus Rashford fra 67.) – Harry Kane.