Maguire friskmelder seg selv til Skottland-kampen

Maguire pådro seg en ankelskade 9. mai og har ikke spilt kamp siden.

Tyrone Mings dannet stopperduoen med John Stones i 1-0-seieren over kroatene, men det kan bli endringer i Englands bakre firer når de møter Skottland på Wembley fredag kveld.

– Jeg føler meg bra. Jeg er tilgjengelig og jeg ser fram til kampen. Jeg har hatt et par økter nå og føler at formen er intakt, så jeg er klar for å spille på fredag, sier Maguire foran kampen.

Han sier også at han fort må spille gjennom en del smerte for å komme seg ytterligere i form.

– Jeg tipper det kommer til å plage meg i et par uker. Jeg har ikke hatt noe lignende før, men de jeg har pratet med sier at det kommer til å gjøre vondt i tiden fremover. Så lenge det ikke for vondt, er jeg sikker på at det kommer til å gå bra.