Solbakken har sympati med bredden og går mot regjeringen: – Argumentene holder ikke lenger

På onsdagens pressekonferanse tok landslagssjefen ut troppen som skal spille privatkampene mot Luxembourg og Hellas i juni. Han tok seg samtidig også tid til å snakke for de lavere divisjonene som ikke har spilt en offisiell fotballkamp på langt over et år.

– Alt tilsier at man klarer det fint uten at smittetrykket blir høyere. Jeg tror vi er der at vi må ha en stor forståelse for frustrasjonen med tanke på å sette i gang breddeidretten. Effekten det har på så manges hverdag, kan ikke undervurderes, sa Solbakken.

Flere breddefotballklubber har uttalt at de vil trosse anbefalingene og starte med kontakttrening. I Oslo har både KFUM, Grorud og Oppsal gitt sin støtte offentlig til bredden.

Ifølge Aftenbladet har 3.-divisjonsklubben Brodd i Stavanger tatt kontakt med sine motstandere for å informere om at de vil se bort fra myndighetenes anbefalinger om å unngå kontakt for de over 20 år. De kommer til å starte med normal trening 31. mai.

Holder ikke lenger

NTB vet at flere klubber i samme divisjon vurderer det samme, og mange håper at det blir et felles opprop.

Avisen iTromsø melder at flere klubber i Troms har begynt med normale treninger. Blant annet Skarp og Ishavsbyen i 4.-divisjon. Det gjelder også divisjonskollega Storelva. Andre lag vil vurdere det samme, ifølge avisen.

Tidligere har flere klubber på Sunnmøre gått ut og sagt det samme.

Landslagssjef Solbakken har sympati med situasjonen og er uenig med regjeringen, men vil ikke gå ut med støtte til klubbene som trosser anbefalingene.

– Du setter pistolen i panna på meg nå. Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg har den største sympati. Det har vært en ekstrem tålmodighet og lojalitet. Og et argument som jeg synes ikke holder lenger, er enmetersregelen, at det kan føre til at andre i samfunnet ikke er lojale mot enmetersregelen. Det er ikke noe argument, sa Solbakken på spørsmål fra NTB.

Helseminister Bent Høie har uttalt at folk ville mistet respekten for énmetersregelen om breddefotballspillere fikk sette i gang med kontakttrening.

Halvannen meter

Landslagssjefen viser også til den mye omtalte Olsvik-rapporten, som var bestilt av NFF.

– Rapportene som foreligger, viser at det ikke gir noe større smittetrykk. Alt tyder på det. Da tror jeg folk heller går en og halv meter (unna hverandre) enn en meter for at vi skal få til det der. Jeg må bare si at jeg har den største sympati og støtter hundre prosent opp om frustrasjonen, gjentok han.

Ifølge regjeringen kan breddeklubbene trene med kontakt igjen tidligst 17. juni i det som blir trinn tre i gjenåpningsplanen.

Regjeringens anbefaling nå, der det ikke er iverksatt lokale tiltak som er strengere, er at voksne kan drive organisert aktivitet så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Det gjelder for 3. divisjon herrer og nedover, samt 2. divisjon for kvinner og nedover.

