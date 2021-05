Casper Ruud til semifinale i Genève – vendte til seier mot Koepfer

Med seier 2-6, 6-1, 6-4 over den 59.-rangerte tyskeren er Ruud klar for semifinale mot Pablo Andujar. Den spanske 35-åringen er nummer 75 på ATP-rankingen, 54 plasser bak den 22-årige nordmannen.

Andujar er mannen som slo ut toppseedede Roger Federer i åttedelsfinalen.

– Det blir en ny utfordring, men kroppen kjennes bra. Jeg har spilt to kamper her uten noen smerter, og det er et godt tegn. Jeg føler meg klar, sa Ruud, som er 3.-seedet i turneringen.

Koepfer hadde slått ut meritterte Benoit Paire og Feliciano Lopez på rødgrusen i Sveits, men kom til kort mot Ruud. Spenningen levde likevel helt til slutt. Ruud avverget to bruddballer i hvert av sine to siste servegame før han holdt begge og avgjorde kapen etter en time og 58 minutter.

Han er i semifinale for fjerde turnering på rad.

Sceneskifte

I første sett holdt spillerne serven to ganger hver, men Ruud var nær ved å gå opp til 3-1 da han spilte seg til en bruddball og tvang Koepfer til deuce flere ganger før tyskeren halte i land servegamet til 2-2.

Deretter gnistret Koepfer til i nordmannens serve, skaffet seg to bruddballer og gikk opp i 3-2. Derfra var han ikke til å stoppe, brøt Ruud igjen neste gang og vant settet 6-2 etter 38 minutter.

Ruud lot seg ikke bringe ut av fatning og kom tilbake friskere i det neste settet. Etter å ha holdt serven enkelt skaffet han seg to bruddballer i motstanderens serve og brøt Koepfer for første gang i kampen. På 3-0 holdt tyskeren serven igjen, men det ble eneste gang i settet. Ruud brøt igjen neste gang og servet hjem settet til 6-1.

Avgjorde

Før det avgjørende settet fikk Koepfer medisinsk timeout, tilsynelatende for ryggplager.

Koepfer holdt serven til 1-0-ledelse, men det var siste gang han ledet kvartfinalen. Ruud brøt til 2-1-ledelse og avviste deretter tyskerens gode forsøk på å slå tilbake. På 15-40 vant han de tre neste poengene med et serveess, en volleyvinner og et slag som traff nettkanten og døde på motstanderens side av nettet.

På 4-3 avverget Ruud to bruddballer og avgjorde servegamet ved å vinne fire poeng på rad. Da han skulle serve hjem kampen på 5-4 gjentok det seg. Han avverget to bruddballer og avgjorde med fire strake poeng.

Pablo Andujar vendte som Ruud til seier i tre sett i sin kvartfinale, mot sveitsiske Dominic Stephan Stricker. Ruud har møtt Andjujar en gang tidligere i en ATP-turnering og vant da i strake sett.

I den andre semifinalen spilte 2.-seedede Denis Shapovalov mot Pablo Cuevas. Shapovalov slo Laslo Djere i strake sett, mens Cuevas tok seg av 4.-seedede Grigor Dimitrov.

