Nytt FIS-nei til skiflygning til tross – «stor mulighet» for skiflyging for kvinner i 2023

Sarah Hendrickson, vinneren av det første verdenscuprennet i hopp for kvinner i 2011, talte utøvernes sak på møtet.

Amerikaneren var ifølge Pålsrud klar over at det ikke kom til å bli noen endringer for skiflygingsplanene til kommende sesong, men hun argumenterte for at de kvinnelige utøverne hadde et sterkt ønske om å hoppe skiflyging så fort det lar seg gjøre.

Det ønsket tror Pålsrud, som er Norges representant i FIS' hoppkomité, at Maren Lundby og de andre hopperne kan få oppfylt i 2022/2023-sesongen.

– Det blir ingen endring angående 2022, men vi holder datoene åpne for 2023. Det gir en stor mulighet, sier Pålsrud til NTB.

Store hoppnasjoner som Østerrike, Slovenia, Polen og Tyskland var blant de ni landene som stemte mot forslaget da saken var oppe tidligere i år, men Pålsrud tror flere av landene kan bli overbevist etter verdenscupstevnet i Willingen i 2022. Der får kvinnene sjansen i storbakken i den tyske byen.

– De vil først se Willingen, og hvis det går bra, vil vi få det til i 2023, håper jeg.

