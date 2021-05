Ruud foran semifinalen i Madrid: – Det er morsomt!

Ruud storspilte da han slo kasakhstaneren Alexander Bublik 7-5, 6–1 i fredagens kvartfinale i Madrid Open. 22-åringen er i form og har vært det en stund.

I kveldens semifinale venter en gammel kjenning i form av italieneren Matteo Berrettini. Tre ganger har de møtt hverandre tidligere. Sist gang var i Roma Masters i 2020. Casper Ruud har vunnet to og tapt ett av møtene.

– Han er en ekstremt tøff motstander. Vi har hatt noen tøffe kamper. Vi har møtt hverandre tre ganger, og alle har vært harde. Spesielt den siste i Roma i kvartfinalen i fjor. Da ble det 7-6 i siste sett. Det ble så jevnt som man kan få det, og jeg kom til min første semifinale. Jeg må være klar for nye og harde server og tenke på å returnere godt, sa Ruud til NTB etter kvartfinaleseieren mot Bublik.

Vondt

Berrettini glemmer ikke tapet for Ruud i Roma. På det tidspunktet var Berrettini ranket som åtte i verden. I dag er han nummer ti. Han er full av lovord om nordmannen.

– Jeg mener at han er en veldig god spiller, spesielt på grus. Han har spilt veldig solid så langt denne sesongen. Vi har alltid hatt tøffe kamper når vi har spilt mot hverandre. Kampen i Roma i fjor var «tricky» Det gjør fortsatt vondt når jeg tenker på den, for turneringen i Roma er på hjemmebane for meg. Jeg ser virkelig fram til å få min revansje, ikke på en dårlig måte, men slik det skal være mellom sportsmenn. Jeg er veldig glad for at jeg kan spille semifinale mot ham, sa Berrettini til NTB etter sin kvartfinaleseier.

Rankinghopp

Casper Ruud er selv nummer 21 på verdensrankingen, og litt avhengig av hvordan det ender i Roma kan han ende opp på 16.- eller 17.-plass på den neste rankingen som offentliggjøres mandag.

– Det er morsomt og stadig forbedre rankingen min. Ett av målene mine denne sesongen er å havne under topp 20 på rankingen. Det neste målet blir å komme enda litt høyere opp. Jeg er selvsagt veldig fornøyd med slik det går for tiden.

Ruud har aldri spilt mer stabil tennis enn det han har gjort de siste ukene.

– Jeg kan ikke huske sist jeg spilte fire kamper uten at jeg ble brutt i min egen serve. Jeg tar gjerne med meg det videre og skal forsøke å holde den statistikken også i semifinalen. Jeg har servet bra, og spillet bak har også vært bra. Fram til i dag har jeg ikke måtte redde noen breakballer heller, og i dag måtte jeg redde en. Et godt grunnspill og få feil er tydeligvis en god oppskrift som blir viktig i semifinalen også, sa Ruud til NTB.

Semifinalekampen i Madrid er ventet å starte rundt klokka 21 i kveld.

