Verden er unormal. Men OL i Tokyo og Beijing står fast

«Det er ikke noe tema om OL blir arrangert. Men hvordan det blir arrangert». Det er budskapet vi har hørt fra diverse OL-sjefer i Tokyo den siste uka. Slik tvinger de seg til å stole på at en verden i ubalanse kommer i vater igjen.

Store økonomiske verdier står på spill. Men smittetiltakene blir omfattende. De få tilskuerne som eventuelt får slippe inn i Tokyo, har forbud mot å rope og juble. Det kan gi smitte. Men applaus er lov.

Torsdag markerte Olympiatoppen her hjemme og arrangørene i Beijing at det er ett år til vinterlekene starter i Kina. Det er første gang samme by har hatt både sommerleker (2008) og vinterleker. Kina liker å sprenge grenser. Men de fikk OL etter at det bare var to byer igjen etter at alle europeiske kandidater hadde trukket seg. Blant dem Oslo.

Alle vet hvilke politiske spenninger som ligger i lufta. Norge har et idrettspolitisk samarbeid med Kina, etter initiativ fra regjeringen. Norge skal hjelpe Kina, Kina skal hjelpe Norge.

Internasjonalt blir det en reprise fra 2008 med fokus på Kinas brudd på menneskerettigheter. Vi fikk en forsmak utenfor IOCs hovedkvarter i Lausanne. Denne gangen forsterkes spenningene av en epidemi som hadde sitt utspring i Kina. Et OL i dag hadde vært umulig. Men arrangørene i Beijing er like optimistiske som i Tokyo. OL skal arrangeres tross økende skepsis både internt i Japan og i verden for øvrig.

Ett år før slike vinterleker er det vanlig å ha verdenscuparrangementer i de fleste idretter for å få testet anleggene. Prøve-OL kalte vi det i gamle dager. Alle slike arrangementer er avlyst. Det kan tidligst bli noe i desember.

Kinesiske utøvere som skulle vært med i det kommende VM i skiskyting i Pokljuka, må bli hjemme. Ole Einar Bjørndalens elever nektes å reise av smittevernhensyn.

OL-arrangørene peker på hvordan internasjonal idrett i dag klarer å gjennomføre arrangementer over hele verden. Vinteridrettene skal ha store mesterskap i Slovenia (skiskyting), Italia (alpint), Nederland (skøyter) og Tyskland (nordiske grener) de neste ukene. Klarer de det skal Japan og Kina klare det også. Men et OL er så uendelig mye større.

Norsk toppidrett forbereder seg som om alt går etter planen. Karsten Warholm har en unik mulighet til å bli olympisk mester. Tokyo-utøverne har ventet et år.

I Beijing har Norge som vanlig vært tidlig ute og sikret seg egne bosteder for fem år siden. Olympiatoppen holder strengt fokus på det som er oppdraget deres: Å forberede norske utøvere til OL. Skepsis er ingen OL-øvelse. Den er bare til for oss andre. Men den lever!

