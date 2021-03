Idretten frykter mange korona-konkurser og frafall – har ikke oversikt ennå

– Man ser tendensen til et stort frafall. Det bekymrer oss veldig sterkt at vi ikke kommer i gang og får i gang aktivitet. Folk er helt fortvilet over at man ikke kan arrangere eller ikke ta del i det sosiale som det er å være med i idrett, sa Kjøll til NTB under onsdagens åpne time med Norges idrettsforbund (NIF).

– Frafallet vil være en betydelig utfordring for oss. Ikke bare frafallet blant aktive medlemmer, men også blant frivillige og den onde sirkelen da med at idrettslag kan gå konkurs, fortsatte idrettstoppen.

– Bidra til løsningen

De strenge koronarestriksjonene hindrer gjenåpningen som NIF ønsket seg allerede i februar. Da sendte forbundsledelsen brev til regjeringen og norske helsetopper.

Tirsdagens innstramminger, som innebar nasjonal stans i all organisert idrett for voksne, har bidratt til at Kjøll ikke ser lyst på situasjonen. Men hun mener at idretten kan være en del av løsningen på pandemien.

– Vi kan være med på å bidra til løsningen på pandemien framfor at vi er et problem gjennom det sterke smittevernregimet vi har i idretten, sa hun.

Oversikt

Oversikten over frafall er likevel ikke enkel å få – i hvert fall ikke over utviklingen de siste tre månedene, opplyser Kjøll. Et anslag for 2020 vil bli klart etter at fristen for samordnet rapportering på idrettslagene går ut i slutten av april.

Generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF sier at full oversikt får man ikke før idretten gjenåpner skikkelig.

– Det er når de skal betale for neste gang, og vi har et tilbud, man vil se konsekvensene av det (frafallet), sa hun.

