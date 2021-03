NFF-styret vil ha ekstraordinært ting for å diskutere Qatar-boikott

Det opplyser fotballpresident Terje Svendsen på NFFs nettsider tirsdag.

Det var Norsk Toppfotball som først tok til orde for at Qatar-debatten bør legges til et ekstraordinært fotballting. Mandag møttes fotballforbundets styre for å diskutere saken.

– Skal vi sikre en ønsket og varig endring må et vedtak i denne saken bygge på grundig saksbehandling og et godt, dokumenterbart grunnlag. Styret synes forslaget om å bruke tiden på denne debatten er et godt forslag, og støtter derfor initiativet om å innkalle til ekstraordinært forbundsting til høsten, sier fotballpresident Svendsen.

En rekke eliteserieklubber har den siste tiden tatt til orde for at Norge bør boikotte neste års VM-sluttspill i Qatar. Bakgrunnen er blant annet kritikken som er rettet mot fremmedarbeidernes arbeidsforhold i landet.

Kommende helg er det ventet at Qatar-debatten blir et tema på fotballtinget. I teorien kan en norsk boikott også bli besluttet.

Dersom boikott-spørsmålet formelt skal bli en sak på tinget, må det komme et benkeforslag om dette. Deretter må to tredeler av tingdelegatene stille seg bak at saken skal behandles.

En eventuell boikott kan så vedtas med simpelt flertall.