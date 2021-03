Torsdagens tv-sport, time for time

09.00: Langrenn, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Sprint klassisk kvinner og menn (1,2 km), kvalifisering. På grunn av mildværet i Bayern er denne konkurransen framskutt med tre timer, i håp om at varmegradene ikke skal rekke å lage sørpe av løypene. Johannes Høsflot Klæbo er tittelforsvarer for menn, men har forsøkt å dempe forventningene til seg sjøl ved å hevde at han ikke er favoritt. På det norske herrelaget stiller også Erik Valnes, Emil Iversen, Pål Golberg og Håvard Solås Taugbøl. Det norske kvinnelaget har også tittelforsvareren, men Maiken Caspersen Falla har slitt denne sesongen og er meget usikker på formen. I kampen mot sterke svensker har hun med seg Ane Appelkvist Stenseth, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng og VM-debutant Anna Svendsen. (NRK1, Eurosport 1)

11.20: Langrenn, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Sprint klassisk kvinner og menn (1,2 km), finaler. (NRK1, Eurosport 1)

11.48: Sykling, UAE Tour i Forente arabiske emirater, UCIs verdenstour (1 av 33), 5. etappe (fjell – 170 km): Fujairah – Jebel Jais. (Eurosport Norge)



13.10: Snooker, The Players Championship fra Marshall Arena i Milton Keynes. Kvartfinale mellom Neil Robertson fra Australia og Kyren Wilson, England. (Eurosport 1, Eurosport Norge fra 13.55)

17.00: Håndball, EHFs mesterliga menn, 13. runde, gruppe B: Motor Zaporozje (Ukraina) – Aalborg. (Vsport 2)

17.00: Hopp, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Normalbakke (HS106) kvinner. Regjerende mester Maren Lundby fra Kolbu på Toten er kanskje vår mest meritterte kvinnehopper, men det er Silje Opseth fra Holeværingen på Ringerike som har best form. Sist helg tok hun sesongens sjette pallplass i verdenscupen i Romania. For Norge hopper også Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth. (NRK1, Eurosport 1)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 13. runde, gruppe B: HBC Nantes – THW Kiel. Kiel og Sander Sagosen er inne i en maraton med seks klubbkamper på 12 dager. Og rett etterpå må han spille OL-kvalifisering for Norge. (Vsport 1)



18.55: Fotball, UEFAs Europaliga menn, 16-delsfinaler 2. kamp: TSG Hoffenheim – Molde fra PreZero Arena i Sinsheim. Molde lå under, men imponerte ved å utligne til 3–3 i den første kampen. Men tyskerne fikk med seg tre bortemål fra Moldes «hjemmekamp» i Spania og går vel videre? (TV 2 Zebra). Rangers – Royal Antwerpen fra Ibrox Stadium i Glasgow. Rangers vant 4–3 i siste spilleminutt Belgia. Blir det jevnt igjen? (TV 2 Sport Premium). Arsenal – Benfica fra Georgios Karaiskakis Stadium i Pireus. Arsenal og Martin Ødegaard går fra bortekamp mot Benfica (1–1) på banen til Roma og Lazio, til hjemmekamp på banen til Olympiakos i Hellas. Heng med! (TV 2 Sport 1)

19.00: Golf, WGC-turneringen Workday Championship (10,5 mill. dollar) for menn. Første spilledag fra The Concession GC i Bradenton, Florida. Viktor Hovland går fra den ene topplasseringen til den andre og holder fast på sin sterke 14.-plass på verdensrankingen. Kun 72 av verdens beste spillere kom med i denne turneringen. (Vsport Golf)

19.58: Snooker, The Players Championship fra Milton Keynes. Kvartfinale mellom engelskmennene Jack Lisowski og Ronnie «The Rocket» O'Sullivan. (Eurosport Norge)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 13. runde, gruppe A: SG Flensburg-Handewitt – Paris SG. (Vsport 1)



21.00: Fotball, UEFAs Europaliga menn, 16-delsfinaler 2. kamp: Manchester United – Real Sociedad fra Old Trafford. Med 4–0 i den første kampen i Torino er Ole Gunnar Solskjær og hans United så godt som klare for avansement. (TV 2 Sport 1). AC Milan – Røde Stjerne fra Stadio Giuseppe Meazza (San Siro). Uavgjort 2–2 i første kamp og to bortemål for Milan. Jens Petter Hauge var småskadd og spilte ikke, men står ikke på skadelista nå. (TV 2 Sport Premium). Leicester City – SK Slavia Praha fra King Power Stadium. 0–0 i Tsjekkia, Leicester avgjør nå? (TV 2 Sport Premium 2)

22.30: Golf, Puerto Rico Open (3 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Rio Grande med Kristoffer Ventura. Viktor Hovland tok sin første seier på PGA-touren her i fjor, før karrieren tok helt av. Hva kan en annen nordmann få til i år? (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes fra Amalie Arena (Vsport 1), Washington Capitals – Pittsburgh Penguins fra Capital One Arena. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Edmonton Oilers fra Rogers Arena. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Vegas Golden Knights fra Gila River Arena i Phoenix. (Vsport 2)