Sprintlaget er klart – Svendsen får VM-debuten

Svendsen er i et senior-VM for første gang. Hun er omgitt av lagvenninner med mer mesterskapsrutine.

– De har mye mer erfaring enn meg, så jeg må lære litt av dem. Det er enormt stort å bli tatt ut til mesterskap, sa tromsværingen under tirsdagens pressekonferanse.

Falla har vunnet sprintgull i de to siste verdensmesterskapene. Hun føler formen har vært stigende de siste månedene.

– Jeg kommer til VM med lave skuldre. Treningen jeg har fått gjort fram til nå fra midten av desember, har vært veldig bra. Jeg håper at det holder, sa Falla.

Sprinttrener Ola Vigen Hattestad sier dette om det norske VM-laget:

– Dette er jenter som har prestert godt gjennom hele sesongen. Kanskje litt rufs for Maiken før jul, men jevnt over har det vært gode prestasjoner. De har vist at de kan kjempe helt inn, men vi vet at vi møter sterke konkurrenter.

