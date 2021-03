Torsdagens TV-sport, time for time

06.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 80 millioner aus. dollar) i Melbourne. Semifinale, kvinner: Karolina Muchova, Tsjekkia – Jennifer Brady, USA fra Rod Laver Arena. Disse to er henholdsvis nummer 27 og 24 på WTA-rankingen. Muchova sto for en stor overraskelse i kvartfinalen, da hun slo ut Australias toppseedede hjemmehåp Asleigh Barty. (Eurosport Norge)

09.30: Tennis, Australian Open i Melbourne. Semifinale, menn: Novak Djokovic, Serbia – Aslan Karatsev, Russland. En halvskadd verdensener Novak Djokovic (33) er i dagens semifinale etter en kvartfinalemaraton på tre og en halv time mot tyske Alexander Zverev. Nå møter han turneringens sensasjonsmann. 27-årige Aslan Karatsev kom til Australia og sin første Grand Slam-turnering som nummer 114 på verdensrankingen og var selvfølgelig nødt til å kvalifisere seg før han fikk slippe til i 1. runde av hovedturneringen. Nå møter han verdens beste spiller i semifinale! Publikum er også tilbake i dag etter å ha vært utestengt på grunn av et lokalt koronautbrudd siden forrige uke. (Eurosport Norge)

09.55: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Storslalåm kvinner, 1. omgang. Norske deltagere er Kristin Lysdahl, Thea Stjernesund, Mina Fürst Holtmann og Ragnhild Mowinckel. Sistnevnte ble nummer fire i forrige VM, mens Thea Stjernesund fikk et voldsomt løft i går med gullet i blandet parallellslalåm, Norges første medalje i årets VM. (NRK1, Eurosport 1)

10.25: Hopp, verdenscup kvinner (HS97) i Rasnov, Romania: 1. omgang. Norge stiller med Silje Opseth, Maren Lundby, Anna Odine Strøm og Thea M. Bjørseth – men uten årets komet Eirin Maria Kvandal. Hun er mest sannsynlig ferdig for sesongen etter det stygge fallet i Hinzenbach for halvannen uke siden. (NRK 2)

11.25: Hopp, verdenscup kvinner i Rasnov: 2. omgang. (NRK 1)

11.30: Fristil, verdenscup i Reiteralm, Østerrike: Snowboardcross menn og kvinner. (Eurosport 1)



13.25: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Storslalåm kvinner, 2. omgang. (NRK1, Eurosport 1)

15.10: Skiskyting, VM i Pokljuka, Slovenia: Parstafett, singel mixed stafett. Én kvinne og én mann går to etapper hver. Det norske laget består av VM-dronningen så langt – Tiril Eckhoff – og Johannes Thingnes Bø. (NRK1, (Eurosport 1, SVT1)

16.00: Snooker, Welsh Open fra Celtic Manor Resort i Newport. (Eurosport Norge)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 12. runde: Aalborg – PPD Zagreb (Vsport 1), PGE Vive Kielce – Elverum.

EHF har innsett at mesterligagruppene ikke blir ferdigspilt i tide, så Elverum får uansett en sjanse i cupspillet. Selv om de nå ligger nest sist og møter den polske gruppelederen. (Viasat 4)



18.55: Fotball, UEFAs Europaliga menn, 16-delsfinaler 1. kamp: Wolfsberger AC – Tottenham fra Puskás Aréna i Budapest (TV 2 Sport Premium), Røde Stjerne – AC Milan fra Stadion Rajko Mitic i Beograd (TV 2 Sport Premium 2), Real Sociedad – Manchester United fra Allianz Stadion i Torino. Det blir bortekamp for Solskjærs menn på hjemmebanen til Juventus i kveld. Virusfrykt og restriksjoner gjør at de engelske lagene skyves rundt i Europa denne uka. Ingen vil ha den britiske covid-19-varianten, men Italia og Ungarn er blant landene som stepper inn og tar over kamper. (TV 2 Sport 1)

19.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 19. runde: MT Melsungen – Leipzig fra Rothenbach-Halle. Gjestene holder i øyeblikket den siste plassen som gir Europa-spill. (Vsport 2)

19.48: Snooker, Welsh Open, 4. runde. (Eurosport 1)

20.00: Golf, Genesis Invitational (9,3 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra The Riviera CC i Pacific Palisades, California. Viktor Hovland har hatt 14 dagers pause siden Saudi-Arabia og stiller i et stjernespekket felt i årets hittil mest pengestinne turnering – der vinneren søndag alene får nesten 1,7 millioner dollar. Kristoffer Ventura er ikke direkte kvalifisert og sto fortsatt på venteliste i går ettermiddag. (Eurosport Norge)



21.00: Fotball, UEFAs Europaliga menn, 16-delsfinale 1. kamp: Molde FK – TSG Hoffenheim fra Estadio de la Ceramica i Villareal. Naturgress i Spania i stedet for kunstgresset på Aker Stadion for Molde, grunnet det strenge norske innreiseforbudet. Det er neppe noen fordel, heller ikke at det er over to måneder siden MFK spilte en obligatorisk kamp. Tyske Hoffenheim har ikke hatt noen stor sesong i Bundesliga og har lang skadeliste – men var klar gruppevinner i Europaligaen i desember og stiller med favorittstempel. (TV 2 Zebra)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga menn, 16-delsfinaler 1. kamp: Royal Antwerpen – Rangers fra Bosuilstadion (TV 2 Sport Premium), Benfica – Arsenal fra Olympiastadion i Roma. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – New York Rangers fra Wells Fargo Center. (Vsport 1)

02.30: Ishockey, NHL: Dallas Stars – Tampa Bay Lightning fra American Airlines Center. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Minnesota Wild fra Honda Center. Er du fortsatt våken får du kanskje se Mats Zuccarello. Han gjorde comeback for Wild natt til onsdag etter nesten ett års skadeavbrekk. Wild tapte 0–4 for LA Kings, «Zucca» fikk 13 minutter på isen og hadde to skudd på mål. (Vsport 1)