1938: Laila Schou Nilsen, 1980: Bjørg Eva Jensen, 2021: Ragne Wiklund

Oslo-jenta fra Nordberg, som representerer Aktiv SK, løper også orientering for Nydalen, der hun blant anet har deltatt i junior-VM og har VM-bronse i stafett. Wiklund er kvalifisert for Egebergs Ærespris allerede...

20-åringen (født 9. mai 2000), leverte sin beste 1500 meter noensinne under VM enkeltdistanser i Heerenveen søndag.

Noen timer senere senket hun sin personlige rekord på 5000 meter med over ti sekunder (6. plass). For første gang gikk hun under sju minutter.

- Da har jeg nådd alle målene mine i vinter. Det har handlet om tider. Men VM-gull sto ikke på lista, sier hun til Viasat 4.

Brøt nye barrierer

Hun hadde aldri vært topp tre i noe verdenscupløp.

Hun åpnet i en hastighet hun aldri har levert før. Og tok gullet på 1.54,63, fire tideler foran amerikanske Brittany Bowe. Hun har aldri vært i nærheten av USA-løperen tidligere.

Da hun så det siste paret kjempe mot tida hennes, opplevde det hun som nesten uvirkelig at de ikke klarte det.

Og da rant tårene på indre bane i Thialf isstadion, en arena der Norge har feiret mange skøytetriumfer.

Men bare for menn.

OL-gullet i 1980

Wiklund seilet inn til personlig rekord og sitt beste løp noen gang. Og tok Norges første VM-gull på enkeltdistanser for kvinner noensinne. Denne mesterskapsformen ble introdusert i 1996.

I allroundmesterskap må man tilbake til Laila Schou Nilsen som vant tilbake i 1938. Hun var eneste norske kvinne med VM-gull.

Bjørg Eva Jensens OL-gull på 3000 meter i 1980 er kvinnelig skøytesports høydepunkt. Det var Norges eneste gull i de vinterlekene.

OL ett år unna

Nå er spørsmålet hvordan Ragne Wiklund skal utvikle seg videre. I allround-EM for tre uker siden ble hummer seks sammenlagt. Fordi hun er en ekte allroundløper.

OL i Beijing er bare et år unna. Og hun kommer fra VM med gull (1500 meter), 4. plass (3000 meter) og 6. plass (5000 meter).

– Det har nok ikke helt gått opp for meg ennå. Svingene satt skikkelig, og det var bare å gønne på, sa Wiklund om 1500 meteren.

Hun er også en aktiv orienteringsløper i Nydalen. Det vil hun fortsette med. For hun tror allsidigheten er viktig både fysisk og mentalt. Og hun er en del av landslagssatsingen i orientering.

Årsaken til framgangen ligger i en bevisst utøver med fokus på egen utvikling. Hun har drevet med både fotball, håndball, orientering og skøyter i oppveksten. Hun har løpt mye i skogene rundt Sognsvann der Olympiatoppen holder til.

Koronakrisen gjorde at skøyteløperne ikke hadde noen konkurranser før nyttår. Etter årsskiftet har alle mesterskap vært avviklet i Heerenveen i Nederland.

I november og desember var Wiklund mye hjemme i Oslo og trente godt.

PS. Aktiv SK er tidligere ASK skøyteklubb, tidligere Arbeidernes Skøyteklubb, som blant andre Knut "Kupper'n" Johannessen fortsatt er medlem av. Basen er på Valle Hovin, men den banen er stengt i vinter på grunn av feil med kunstis-anlegget.

Skøyter VM enkeltdistanser i Heerenveen, Nederland søndag:

Menn, 1500 m:

1) Thomas Krol, Nederland 1.43,75, 2) Kjeld Nuis, Nederland 1.44,11, 3) Patrick Roest, Nederland 1.45,49, 4) Sergej Trofimov, RSU (Russlands skøyteforbund) 1.45,51, 5) Joey Mantia, USA 1.45,68, 6) Connor Howe, Canada 1.45,86.

Norske: 8) Allan Dahl Johansson 1.46,44, 9) Sverre Lunde Pedersen 1,46,49, 10) Hallgeir Engebråten 1.47,14.

10.000 meter:

1) Nils van der Poel, Sverige 12.32,952, 2) Jorrit Bergsma, Nederland 12.45,868, 3) Aleksandr Rumjantsev, RSU 12.54,746, 4) Davide Ghiotto, Italia 12.57,235, 5) Ruslan Zakharov, RSU 12.59,830, 6) Ted-Jan Bloemen, Canada 13.08,252.

Ingen norske var kvalifisert.

Kvinner, 1500 m:

1) Ragne Wiklund, Norge 1.54,61, 2) Brittany Bowe, USA 1.55,03, 3) Jevgenija Lalenkova, RSU 1.55,09, 4) Antoinette de Jong, Nederland 1.55,36, 5) Ireen Wüst, Nederland 1.55,88, 6) Natalia Czerwonka, Polen 1.55,89.

Øvrige norske: 18) Sofie Karoline Haugen 2.00,16, 20) Ida Njåtun 2.00,25.

5000 m:

1) Irene Schouten, Nederland 6.48,53, 2) Natalia Voronina, RSU 6.50,99, 3) Carlijn Achtereekte, Nederland 6.52,22, 4) Isabelle Weidemann, Nederland, Canada 6.56,18, 6) Ragne Wiklund, Norge 6.58,76.