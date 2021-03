Ragne Wiklund knallet til med VM-gull på 1500 meter i skøyter

Wiklund gikk inn til 4.-plass på 3000 meter tidligere i mesterskapet. Da ble det brukt ord som sjokkerende. Ordet kunne kanskje vært spart til søndag. Topplasseringen ble jekket opp til gull.

Wiklund seilet inn til personlig rekord og sitt beste løp noen gang.

Brittany Bowe fra USA ble nummer to med 0,42 sekunder opp til Wiklund. 20-åringen har ikke vært i nærheten av Bowes tider tidligere i sesongen.

– Dette er helt sykt! Nå skal jeg ut å kose meg på 5000 meter, sa 20-åringen i et intervju med V4 mens det siste paret sto klar på startstrek.

Overrasket

Etterpå var hun enda mer overrasket over egen prestasjon. Nederlenderne Irene Wüst og Antoinette de Jong måtte nøye seg med 4.- og 5.-plass på distansen.

Wiklund åpnet på 25,81 på de første 300 meterne. Så rask har Wiklund aldri åpnet før. Hun har aldri vært på pallen i et individuelt verdenscupløp tidligere i karrieren. Hun ble juniorverdensmester på 3000 meter i 2019.

– Det har nok ikke helt gått opp for meg ennå. Svingene satt skikkelig, og det var bare å gønne på, sa Wiklund.

Store ord

Gullet til Wiklund er Norges første på kvinnesiden i VM enkeltdistanser noensinne. Sist gang en norsk kvinne tok skøytegull i VM, var i 1938. Da var det legendariske Laila Schou Nilsen som vant.

– Dette er så stort! Jeg har nesten ikke ord, sa tidligere skøyteløper og Viasat-ekspert Hege Bøkko.

På 5000 neter senere på dagen satte Wiklund ersonlig rekord med over ti sekunder og gikk for første gang under sju minutter. Det holdt til 6. plass. På 3000 meter tidligere i mesterskapet ble hun nummer fire.

Sofie Karoline Haugen sier at hun var rørt etter Ragne Wiklunds kjempeløp. Haugen endte selv på 18.-plass.

– Dette var veldig moro.

Om sitt eget løp sa Haugen:

– Jeg er stabilt mye bedre enn tidligere i år.

Skøyter VM enkeltdistanser i Heerenveen, Nederland søndag:

Menn, 1500 m:

1) Thomas Krol, Nederland 1.43,75, 2) Kjeld Nuis, Nederland 1.44,11, 3) Patrick Roest, Nederland 1.45,49, 4) Sergej Trofimov, RSU (Russlands skøyteforbund) 1.45,51, 5) Joey Mantia, USA 1.45,68, 6) Connor Howe, Canada 1.45,86.

Norske: 8) Allan Dahl Johansson 1.46,44, 9) Sverre Lunde Pedersen 1,46,49, 10) Hallgeir Engebråten 1.47,14.

10.000 meter:

1) Nils van der Poel, Sverige 12.32,952, 2) Jorrit Bergsma, Nederland 12.45,868, 3) Aleksandr Rumjantsev, RSU 12.54,746, 4) Davide Ghiotto, Italia 12.57,235, 5) Ruslan Zakharov, RSU 12.59,830, 6) Ted-Jan Bloemen, Canada 13.08,252.

Ingen norske var kvalifisert.

Kvinner, 1500 m:

1) Ragne Wiklund, Norge 1.54,61, 2) Brittany Bowe, USA 1.55,03, 3) Jevgenija Lalenkova, RSU 1.55,09, 4) Antoinette de Jong, Nederland 1.55,36, 5) Ireen Wüst, Nederland 1.55,88, 6) Natalia Czerwonka, Polen 1.55,89.

Øvrige norske: 18) Sofie Karoline Haugen 2.00,16, 20) Ida Njåtun 2.00,25.

5000 m:

1) Irene Schouten, Nederland 6.48,53, 2) Natalia Voronina, RSU 6.50,99, 3) Carlijn Achtereekte, Nederland 6.52,22, 4) Isabelle Weidemann, Nederland, Canada 6.56,18, 6) Ragne Wiklund, Norge 6.58,76.

