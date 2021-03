Breddeidretten: 20 særforbund ber regjeringen endre koronareglene

Forbundene ber blant annet om at kommunene selv skal få bestemme hvilke idretter som må være stengt, skriver Aftenposten.

I dag sier regjeringens anbefaling at voksne over 20 år i bredden ikke skal trene organisert innendørs. Barn og unge er som hovedregel unntatt, men i områder med høyt smittetrykk er det stengt for alle over ungdomsskolenivå.

Idretter åpnes og stenges igjen om hverandre.

– Hvor langt på bunn skal vi være før vi kan bygge opp igjen? sier generalsekretær Guro Røen i Norges Studentidrettsforbund til Aftenposten.

De 20 særforbundene mener dagens tiltak gir en uforståelig skjevdeling mellom kommersiell og ideell aktivitet.

– Nasjonalt er det veldig vanskelig å forsvare overfor medlemmer over 20 år at de ikke kan spille med 20 meters avstand fra hverandre, sier generalsekretær i tennisforbundet Aslak Paulsen.

Statssekretær i helse og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc, sier de ikke vil endre reglene nå.

