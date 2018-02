Truet og lurte jente til voldtekt

Roganytt

16-åringen ble nylig dømt i Jæren tingrett for overgrep mot to 15 år gamle jenter. Den ene av disse var kjæresten hans, den andre var hennes venninne.

Det første overgrepet mot venninnen fant sted tidsrommet fra den 1. til 6. oktober 2016. Da fikk henne til å utføre seksuelle handlinger med seg selv som tilsvarer voldtekt.

Dette ved å sende henne anonyme meldinger der han truet med at han skulle drepe personen, som var ham selv, hennes venninne og fornærmede dersom hun ikke sendte ham bilder og filmer med et slikt innhold som han ba om.

Fornærmede visste ikke at det var 16-åringen som sto bak meldingene og trodde at truslene var reelle og førte til at hun gjorde det 16-åringen ville ha.

Umoden og sårbar

I tillegg utsatte 16-åringen kjæresten sin for tilsvarende.

Dette fant sted den 18. september bare noen få uker etter det første overgrepet.

Også henne truet han med at han ville drepe personen som var ham selv, hennes bror og fornærmede dersom hun ikke sendte ham film eller bilder der hun utførte seksuelle handlinger på seg selv.

Fornærmede var så vidt fylt 15 år da hun fikk truslene og retten kom til at hun framsto som svært umoden og sårbar i forhold til de tilrettelagte avhørene som ble tatt av henne.

Etterforskningen i saken har påvist at den anonyme profilen som ble brukt tilhører 16-åringen.

Nektet

16-åringen nektet i retten for at det var han som gjorde dette og mente at han kunne ha blitt hacket av en person i Canada eller USA.

Det mente Jæren tingrett at den trygt kunne se bort fra og kom til at han skulle dømmes for voldtekt og for å ha tvunget en person til å foreta en seksuell handling med seg selv.

Både ham selv og de fornærmede var 15 år gamle da overgrepene fant sted.

Den 6. oktober 2016 kontaktet han også to andre 15 år gamle jenter på Instagram.

– Var i livsfare

Her skal han ha påstått i chattemeldinger at han var i livsfare, at han var tatt til fange og at han ble truet med en pistol.

Han skal også ha sendt et bilde av seg selv der han ble truet med en pistol mot hodet og teksten «eg drepe han vist eg ikke får det eg vil ha. Send meg et nakenbilde ellers dør han».

Disse forsøkene førte ikke fram da jentene varslet andre om meldingene.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at strafferammen er fengsel i 15 år med en minstestraff på tre år i fengsel for voldtekt.

Hensynsløst

«Tiltalte har utnyttet de fornærmede på en hensynsløs måte. Den truende atferden varte over tid. For begge var det et svik, ved at de gjorde de aktuelle handlingene, blant annet for å redde tiltalte selv som de trodde var i stor fare", heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Dersom overgrepene var utført av en voksen mente retten at straffen skulle ha vært fengsel i ni år.

Samtidig ble det lagt vekt på hans unge alder, og under sterk tvil kom retten til at han skulle dømmes til 420 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på tre år.

han ble også dømt til å betale den ene jenta 150.000 kroner i oppreisningserstatning og han fikk også inndratt datautstyr og mobiltelefon.

