En mannlig sjåfør i 20-årene møtte nylig i Jæren tingrett for å ha foretatt en seksuell handling med noen som ikke har samtykket til dette.

Hendelsen fant sted på Jæren omkring klokken 16.40 den 2. november 2016.

Fornærmede forklarte at hun var på vei hjem fra togstasjonen da en mann begynte å følge etter henne da hun gikk gjennom et skogholt i nærheten av der hun bor.

Rett i forkant av dette hadde denne mannen passert henne mens han kjørte bil på veien der hun gikk.

Ifølge fornærmede parkerte han også bilen langs veien, like før hun svingte av denne og inn i skogsområdet.

Fulgte etter

Etter at han hadde fulgt etter henne i en perioden snudde fornærmede seg og så da at mannen gikk med kjønnsorganet ute av buksesmekken.

Han sa da «eg vil ha deg» før han tok tak i fornærmedes overarmer og dro henne til seg.

Fornærmede dyttet ham i brystet og sa «nei» før hun snudde seg.

Mannen tok da tak i fornærmedes jakke, forsøkte å holde henne igjen mens han sa «du e fine».

Slo ham i hodet

Fornærmede snudde seg på nytt og slo mannen i hodet. Han slapp da taket og fornærmede løp hjem.

Mannen har nektet straffskyld for hendelsen og har nektet for å ha noe som helst med hendelsen å gjøre.

Han hevdet også at han aldri har truffet fornærmede.

Den aktuelle dagen var mannen på jobb som sjåfør for et firma og var i nærheten av stedet der hendelsen fant sted.

I retten forklarte fornærmede at bilen hun hadde passert før hun gikk inn i skogen tilhørte samme firma som mannen jobber i.

Hun var også sikker på at personen som satt i bilen, og som fulgte etter henne var samme person.

Fortalte faren

Da fornærmede kom hjem like etter hendelsen fortalte hun faren hva som hadde skjedd.

Faren dro umiddelbart for å lete etter mannen. Han fant en bil fra det aktuelle firmaet på en parkeringsplass i området og tok nummeret på denne.

I etterkant har det vist seg at det var denne bilen sjåføren disponerte denne dagen.

Sist men ikke minst la også retten vekt på at fornærmede har plukket ham ut i en fotokonfrontasjon hos politiet.

Ikke troverdig

Dermed kom retten til at mannens forklaring ikke var troverdig og at han skulle dømmes for forsøk på seksuell handling med noen som ikke har samtykket til dette.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på fornærmede fryktet at hun skulle bli voldtatt og at hendelsen var svært skremmende for henne.

I skjerpende retning ble det også lagt vekt på at han fulgte etter henne over tid.

I formildende retning ble det lagt vekt på at det har tatt lang tid før saken har kommet for retten.

Dermed ble straffen satt til 60 dagers fengsel der han får fradrag for to dager i varetekt. Han ble også dømt til å betale 4000 kroner i sakskostnader.

