Transportfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at en 43 år gammel mann fra Randaberg ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.223.456 kroner i skyldig skatt og arbeidsgiveravgift.

45-åringen har drevet et transportfirma i distriktet som et enkeltpersonforetak og har hatt elleve ansatte.

Retten kom til at det ikke var grunn til å anta at han kunne gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene var midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede. Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

