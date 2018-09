Tatoveringsstudio konkurs

Roganytt

Det var firmaet Nekomata Ink AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Nekomata Ink AS har hatt et tatoveringsstudio på Bryne og opplyste at den samlede gjelden er på litt over 11.000 kroner og at selskapets aktiva har liten eller ingen verdi.

Retten kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed kom retten at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 30. oktober.

