Varmepumpefirma slått konkurs

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at Kuldemontøren AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 426.566 kroner i skyldig skatt, moms og arbeidsgiveravgift.

Kuldemontøren AS holder til i Sandnes og har drevet med kjølesystemer og varmepumper.

Firmaet omsatte i 2017 for 4,7 millioner kroner og fikk samme år et resultat før skatt på 355.000 kroner.

Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde det aktuelle beløpet og opplyste at eiendeler i det vesentligste består i noen biler med en samlet verdi på opp mot 200.000 kroner, samt utestående fordringer på 150.000 kroner.

Kuldemontøren AS opplyste også å ha annen gjeld på 80.000 kroner.

Fram til onsdag var virksomheten igangværende og Kuldemontøren AS har hatt fem ansatte. I retten erkjente ikke Kuldemontøren AS å være insolvent og motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

Jæren tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for og at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Retten la også til grunn at Kuldemontøren AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 2. november.

