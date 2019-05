Slutt for renholdsfirma

Det var firmaet Andersen Vital AS som onsdag ble tvangsoppløst.

I utgangspunktet skulle firmaet ha møtt i Stavanger tingrett den 14. mai i år i forbindelse med at Skatteetaten har begjært selskapet konkurs.

Nå vil ikke det skje i forbindelse med tvangsoppløsingen. Bakgrunnen for denne var at Regnskapsregisteret ikke har mottatt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året som registeret kan godkjenne.

LES OGSÅ: Klesgigant gikk konkurs

Andersen Vital AS har holdt til i Stavanger Clean247 som har drevet med renholds- og malingstjenester i Stavanger, Sandnes, Sola og omegn.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 13. juni i år.

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs – 60 ansatte mister jobben