Klesgigant gikk konkurs

Det var klesgiganten Conseptor AS, som står bak kleskjeder som Lene V og Solid, som mandag var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Conseptor AS opplyste i retten å ha en gjeld som overstiger 300 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 70 millioner.

Tirsdag ble det også meldt oppbud for selskapene Conseptor Finans AS og Solid Detalj Norge AS som begge er en del av det samme konsernet.

Når det gjelder Solid Detalj Norge AS ble det opplyst at gjelden er på 30 millioner kroner og at aktiva ha en anslått verdi på fem millioner kroner.

Fram til tirsdag var virksomheten igangværende og firmaet har hatt 100 ansatte. Lokalt har Solid hatt butikker både på Kilden og på Kvadrat.

Totalt har konsernet 175 ansatte og aktiviteter i 25 land.

Ifølge en pressemelding fra Conseptor skjer oppbudet etter en storkundekollaps.

– Konkursen har sin årsak i konkurs hos konsernet største kunde, et netthandelsselskap i Tyskland. Conseptors danske datterselskap CNS Group A/S satt med et betydelig varelager som var bestilt av dette selskapet, samt utestående fordringer mot kunden, skriver selskapet i pressemeldingen.

Conseptor AS og de andre selskapene i konsernet har holdt til i Haugesund. Conseptor AS ble startet opp i 1997.

Firmaet hadde en omsetning på 3,6 millioner kroner i 2017. Resultatet før skatt var på 5,9 millioner kroner.

Solid Detalj Norge AS hadde en omsetning på 43,6 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 6,4 millioner kroner.

Advokat Egil Horstad er oppnevnt som bostyrer i forbindelse med konkursene.

De første skiftesamlingene i de enkelte selskapene vil bli avholdt den 26. juni i år i Haugaland tingrett.

