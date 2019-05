Byggefirma konkurs – 60 ansatte mister jobben

Det var Sør Vest Rogaland Byggselskap AS som onsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Sør Vest Rogaland Byggselskap AS har vært et av fem selskaper i Nse Gruppen AS og har holdt til i Finnestadveien på Tasta i Stavanger.

Advokat Fredrik Bie har bistått Nse Gruppen i forbindelse med oppbudet.

– Sør Vest Rogaland Byggselskap AS har et selskap i konsernet og vært finansiert gjennom et felles kontosystem i konsernet, sier Bie til RA og fortsetter.

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs – 50 ansatte mister jobben

– Har slitt

– De har slitt med finansieringen som har vært svært tung og de har ikke klart å betjene den gjelden de har hatt til konsernet. Dermed valgte de å begjære oppbud.

LES OGSÅ: Oljefirma slått konkurs av ansatt

70 millioner i gjeld

Ifølge Bie har Sør Vest Rogaland Byggselskap AS en gjeld på 70 millioner kroner.

– Og den vesentlige delen av gjelden var til Nse Gruppen AS, sier Bie til RA.

Sør Vest Rogaland Byggselskap AS har hatt 60 ansatte som nå er uten arbeid.

Sør Vest Rogaland Byggselskap AS omsatte for 82,6 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et resultat før skatt på 1,3 millioner kroner.

LES OGSÅ: Klesgigant gikk konkurs

Omsetning på 328 mill.

Nse Gruppen AS hadde i 2017 en omsetning på 328 millioner kroner og fikk samme år et resultat før skatt på 8,8 millioner kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I tillegg kom retten til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Den første skiftesamlingen vil bli avholdt den 21. juni i Stavanger tingrett.

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs