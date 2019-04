Overgrepssiktet mann ble løslatt

6. mars i år ble en 40 år gammel mann fra Stavanger varetektsfengslet i Stavanger tingrett.

Mannen er blant annet siktet for overgrep mot to gutter og like før helgen bestemte Jæren tingrett at mannen skulle fengsles i fire nye uker og begrunnelsen for dette var at retten og politiet mener at det er bevisforspillingsfare.

Advokat Frode Folkestad, 40-åringens forsvarer, anket fengslingskjennelsen til Gulating lagmannsrett som kom til et annet resultat.

Dermed ble mannen løslatt tidligere denne uken – og han fikk også innsyn i sakens dokumenter.

I lagmannsrettens kjennelse kommer det fram at de forhold mannen er siktet for ligger 13 til 19 år tilbake i tid.

LES OGSÅ: – Mann misbrukte gutter

Gulating lagmannsrett viser til at det er skjellig grunn til mistanke, men finner ikke at det er grunn til å anta at 40-åringen vil forspille bevis.

Dette ble begrunnet med at 40-åringen har forklart seg i forhold til siktelsen og at han har erkjent straffskyld for noen av forholdene som er omhandlet i siktelsen.

Politiet har foretatt et betydelig databeslag i forbindelse med saken.

Lagmannsretten kom til at det heller ikke var noe bevisforspillelsesfar når det gjelder dette da 40-åringen ikke har noe mulighet til å manipulere det på noe som helst vis da dette er i politiets besittelse. Kjennelsen fra

Lagmannsrettens kjennelse var enstemmig.

LES OGSÅ: – Gruppevoldtok jente (15)