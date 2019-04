– Gruppevoldtok jente (15)

Mandag denne uken tok statsadvokat Birgitte Budal Løvlund ut tiltale mot to menn på 18 og 24 år.

Tirsdag ble begge framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett.

– Bakgrunnen for det er unndragelsesfare som er sterkere nå når det er tatt ut tiltale i saken, sier Thale Thomseth, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt til RA.

Hun ba om at de begge ble varetektsfengslet i fire uker.

Hadde rømt

Ifølge tiltalen skal de begge ha voldtatt en 15 år gammel jente i en bolig i Stavanger natt til den 28. april i fjor.

Ifølge Thomseth var fornærmede og en venninne av henne på rømmen fra en barnevernsinstitusjon i distrikt.

Ifølge tiltalen skal 18-åringen, som da var 17 år gammel ha voldtatt fornærmede først.

Fornærmede skal ha sovet da voldtekten startet opp, men han skal ha holdt henne fast og dyttet henne ned da hun sa nei og forsøkte å komme unna.

Motstand nytteløst

Kort tid etter dette kom også 24-åringen bort til madrassen der fornærmede befant seg etter å ha vært i dialog med 17-åringen og ifølge tiltalen skal de ha voldtatt fornærmede omtrent samtidig.

«Gjennom sin samhandling etablerte de et så sterkt overmaktsforhold at ytterligere motstand som nytteløst for fornærmede», heter det i tiltalen.

Den siste voldtekten anses som grov fordi den skal være begått av flere i fellesskap. Dette tiltalepunktet er også tatt ut etter riksadvokatens ordre.

Grov voldtekt har en strafferamme på fengsel i inntil 21 år.

Ifølge Thomseth var 24-åringen varetektsfengslet i en kortere periode etter at voldtektens skal ha funnet sted.

– Den yngste ble ikke fengslet siden han var mindreårig, men vedkommende ble plassert på en barnevernsinstitusjon, sier Thomseth til RA.

Erkjenner ikke skyld

Tiltalen lyder også på seksuell omgang med barn under 16 begått av flere i fellesskap.

Ifølge Thomseth erkjenner verken 18-åringen eller 24-åringen straffskyld i saken.

Det bekrefter Anne Kroken som er 24-åringen forsvarer.

– Han erkjenner ikke straffskyld og håper saken kommer opp raskt slik at han kan bli renvasket, sier Kroken til RA.

Ifølge Thomseth vil saken bli forhåndsberammet slik at den kan komme relativt raskt opp for Stavanger tingrett.

Stavanger tingrett kom til at det var unndragelsesfare og kom til at både 18-åringen og 24-åringen skulle varetektsfengsles i fire uker.

